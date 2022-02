Čo zahŕňa zoznam protiruských sankcií: Banky, rafinérie aj ruský vývoz technológií

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 8:07 -

Nové sankcie proti Rusku vo štvrtok oznámili Spojené štáty a Kanada, zavádza ich aj Japonsko a Nový Zéland. Šéfovia únijných štátov sa na postupe dohodli po viac ako šesťhodinovej schôdzky.

EÚ

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tlmočila, že kroky Ruska budú mať "masívne a tvrdé" následky. Podľa von der Leyenovej okrem iného znemožní ruskej elite ukladať svoje peniaze v Európe. Zakázané bude dodávanie kľúčových súčiastok ruským rafinériám, čo podľa šéfky EK prekazí ich modernizáciu. Obmedzený bude aj prístup Ruska ku kľúčovým technológiám, vrátane polovodičov. Rusko tiež už nebude z EÚ môcť dovážať náhradné diely pre letecký priemysel.



Sankcie sa týkajú aj vydávania víz. Diplomati, biznismeni a ďalší významní ľudia už podľa von der Leyenovej nebudú mať do EÚ privilegovaný prístup. „Putin sa pokúša podrobiť si priateľskú európsku krajinu. A snaží sa prekresliť mapu Európy silou. Nesmie v tom uspieť, a neuspeje,“ vyhlásila po rokovaní von der Leyenová na adresu ruského prezidenta Vladimíra Putina.







Debata o vyradení Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT, ktoré navrhovalo niekoľko krajín na čele s pobaltskými štátmi ale skončila odmietnutím. Kvôli odporu niektorých krajín ako Nemecko či Taliansko toto opatrenie požadované Ukrajinou nezískalo potrebnú jednomyseľnú podporu lídrov.

Podrobnosti sankcií by dnes mali prerokovať únijní veľvyslanci a popoludní ich na mimoriadnej schôdzke definitívne schváliť ministri zahraničia.



USA

Americký prezident Joe Biden oznámil "silné" ekonomické sankcie proti Rusku po tom, čo Moskva podľa jeho slov začala brutálny útok na ukrajinský ľud. Nové opatrenia mieria proti dvom najväčším ruským bankám - VTB a Sberbank, proti ďalším predstaviteľom ruských "élit" i proti vývozu telekomunikačného vybavenia a ďalších technológií. Spojené štáty a ich spojenci podľa Bidena obmedzujú schopnosť Ruska zúčastniť sa globálnej ekonomiky.



„(Ruský prezident Vladimir) Putin je agresor. Putin si túto vojnu vybral a jeho krajina ponesie následky,“ vyhlásil Biden pri prvom vystúpení pred novinármi po tom, čo ruské jednotky ráno začali ofenzívu na Ukrajine. Šéf Kremľa podľa Bidena celé mesiace plánoval útok na susednú krajinu a odmietol diplomaciu.

Spojené štáty rovnako ako Európska únia dlho vopred avizovali "zdrvujúce" protiruské sankcie v prípade ruského vpádu na Ukrajinu. Biden povedal, že novo predstavené kroky budú mať pre ruskú ekonomiku vysokú cenu, "ako okamžite, tak dlhodobo". „Úmyselne sme tieto sankcie navrhli s cieľom maximalizovať dlhodobý vplyv na Rusko a minimalizovať vplyv na Spojené štáty a našich spojencov,“ uviedol.



USA začnú po novom blokovať aktivity štyroch významných ruských bánk, dohromady sa tak podľa Bidena americké sankcie týkajú inštitúcií, ktoré disponujú majetkom o objeme bilióna dolárov. „To znamená, že všetky aktíva, ktoré majú v Amerike, budú zmrazené,“ povedal šéf Bieleho domu.



Podrobnosti o novom sankčnom balíčku následne začali publikovať jednotlivé zložky americkej vlády, pričom Biely dom oznámil, že najväčšia ruská banka Sberbank a jej 25 dcérskych spoločností bude odstrihnutých od amerického finančníctva . „Tento krok obmedzí prístup Sberbank k transakciám v dolároch,“ píše úrad prezidenta USA. Sankcie proti VTB sú podľa vyhlásenia ešte tvrdšie a okrem iného zakazujú Američanom styky s danou inštitúciou a jej pridruženými spoločnosťami.







Ďalším terčom amerických krokov je dovoz vyspelých technológií do Ruska. Biden prišiel s odhadom, že nové sankcie USA a ich spojencov pripraví Rusko o viac ako polovicu dovážaných "high-tech" výrobkov. Agentúra Reuters informovala, že americké ministerstvo obchodu vydalo nové podmienky týkajúce sa vývozu telekomunikačného vybavenia, leteckých komponentov, mikroelektroniky a ďalších výrobkov do Ruska. Ďalej zaviedlo "politiku odmietnutia" pokiaľ ide o vývoz polovodičov, počítačov alebo laserov.



USA zároveň rozširujú zoznam osôb postihnutých sankciami po tom, čo v utorok v rámci prvého kola spomenuli meno výkonného riaditeľa banky Promsvjazbank Pjotra Fradkova či šéfa internetového giganta VK Vladimira Kirijenka. Medzi novými menami sú výkonný riaditeľ ropného koncernu Rosnefť Igor Sečin a spolušéfovia dvoch bieloruských bánk. „Sú to ľudia, ktorí osobne profitovali z počínania Kremľa a mali by zdieľať bolesť,“ povedal Biden.



Podľa amerického prezidenta Washington a jeho partneri obmedzia schopnosť Rusov podnikať so zahraničnými menami a "byť súčasťou globálnej ekonomiky". Neoznámil ale snahu vyradiť Rusko z medzinárodného platobného systému SWIFT, čo je krok, po ktorom volá okrem iných aj ukrajinská vláda. Keď bol Biden oslovený reportérom, na čo ešte čaká, odpovedal, že dnes prijaté opatrenia zachádzajú ešte ďalej a že vylúčenie Ruska zo SWIFT nemá dostatočnú podporu v Európe.



Na sprísnenie sankčného režimu Bidena nevyzývali len zástupcovia Ukrajiny, ale aj politici z oboch hlavných amerických strán. Šéf Bieleho domu sa však musí obzerať aj na dopady sankcií na americkú ekonomiku, v ktorej podobne ako v Európe dochádza k zdražovaniu kľúčových položiek ako sú energie. Biden včera okrem iného sľúbil, že jeho vláda sa pri zavádzaní sankcií snaží všetkými dostupnými nástrojmi "chrániť americké rodiny a podniky pred rastúcimi cenami na čerpacích staniciach".



Británia, Japonsko, Austrália, Nový Zéland

Británia v odpovedi na ruský útok na Ukrajinu oznámila doposiaľ najväčší balík protiruských sankcií. Zasiahne viac ako 100 jedincov a subjektov, medzi nimi bývalého zaťa ruského prezidenta Vladimira Putina a niekoľko oligarchov. Londýn zároveň zmrazí aktíva ruských bánk a vyradí ich z britského finančného systému. V pláne je príprava zákonov, ktoré obmedzia finančné a exportné styky s Ruskom, oznámil včera britský premiér Boris Johnson v parlamente.







Japonský premiér Fumio Kišida uviedol, že Japonsko rozšíri sankcie proti Rusku na tri oblasti, vrátane finančných inštitúcií a vývozu vojenského vybavenia. Podľa agentúry Reuters zároveň povedal, že urobí všetko pre obmedzenie ekonomického vplyvu ukrajinskej krízy na Japonsko.

Austrálsky premiér Scott Morrison oznámil, že jeho krajina rozšíri sankcie voči niektorým prominentným ruským občanom a zákonodarcom. „Spoločne s našimi partnermi budeme pracovať na vlne sankcií a na ďalšom zvyšovaní tlaku na Rusko,“ uviedol na tlačovej konferencii.



Nový Zéland v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu oznámil cielený zákaz vstupu ruským činiteľom a zákaz obchodu s ruskými vojenskými a bezpečnostnými zložkami.