ECB vidí „značnú neistotu“ v súvislosti s vrcholom inflácie

dnes 19:16 -

Inflácia v eurozóne by mohla v nadchádzajúcich mesiacoch dosiahnuť nové maximá. Existuje "značná neistota" ohľadom toho, kedy rast cien v eurozóne dosiahne svoj vrchol. Uviedla to vo štvrtok členka predstavenstva Európskej centrálnej banky (ECB) Isabel Schnabelová.

Upozornila pritom na prekvapujúco širokú škálu cenových tlakov, ktoré ďaleko presahujú energetickú zložku. Pretrváva tak značná neistota, pokiaľ ide o to, kedy sa nakoniec dosiahne vrchol inflácie, povedala Schnabelová na podujatí britskej centrálnej banky (Bank of England).

Rast spotrebiteľských cien v eurozóne by sa mohol "v najbližšom období ešte viac zrýchliť, než sa začne neskôr v priebehu roka 2022 postupne spomaľovať, keďže zvyšovanie cien energií by sa malo zmierniť," uviedla Schnabelová, podľa ktorej je však nepravdepodobné, že inflácia tento rok klesne pod 2-% cieľ ECB. A to aj napriek nádejam na začiatku roka, že ústup pandémie nového koronavírusu a zmiernenie problémov v dodávateľských reťazcoch znížia tlak na ceny.

Medzi faktory, ktoré vyvolávajú nové obavy z inflácie, patrí podľa Schnabelovej "rozpálený trh" s nehnuteľnosťami, kde ceny rastú „alarmujúcim tempom“.

Inflácia v eurozóne dosiahla v januári 5,1 %, čo je najvyššia úroveň v histórii bloku. Výraznou mierou k tomu prispelo prudké zvýšenie cien energií, ktoré odráža napätie medzi Západom a Ruskom, hlavným dodávateľom energií pre Európu.

Podľa Schnabelovej je vplyv štvrtkovej invázie ruských vojsk na Ukrajinu na ekonomiku eurozóny zatiaľ "veľmi neistý" a ECB „pozorne monitoruje situáciu“.

Poznamenala však, že "šok z vojny" zatienil vyhliadky ekonomiky regiónu v čase, keď ECB „krok za krokom“ znižuje svoj program nákupu dlhopisov, hlavný nástroj na boj proti kríze počas pandémie nového koronavírusu.

Vzhľadom na to, že inflačné tlaky stúpajú rýchlejšie, ako sa očakávalo, ECB teraz otvorene diskutuje o ukončení nákupov dlhopisov koncom tohto roka, čo otvára dvere potenciálnemu zvýšeniu úrokových sadzieb ešte v tomto roku, prvému za viac ako dekádu.

Vojna na Ukrajine však skomplikuje rozhodovanie ECB, pričom niektorí jej členovia už vyzývajú na opatrnosť pri uvoľňovaní podpory.

TASR o tom informuje na základe správy AFP.