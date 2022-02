Rusko útočí na Ukrajinu: Tri možné scenáre vývoja a dopady na svetovú ekonomiku

Zdroj: Bloomberg

Rusko začalo veľkú vojenskú operáciu proti Ukrajine, ale jej rozsah nie je jasný. Prezident Vladimír Putin hovorí, že Rusko neplánuje krajinu „okupovať“. Separatisti vo východnej oblasti Donbasu útočia pozdĺž línie kontaktu s ukrajinskými silami. Ruský útok na Ukrajinu má potenciálne ďalekosiahle dôsledky pre globálnu ekonomiku. V skutočnosti bude výsledok pravdepodobne chaotickejší ako tieto tri štylizované scenáre. Napriek tomu, tvárou v tvár neistote, pomáhajú naznačiť, čo je v stávke pre svetovú ekonomiku.

Optmistický scenár: Veľké údery, obmedzená invázia

V optimistickom scenári sa ruské letecké bombardovanie po celej Ukrajine obmedzí len na vojenské ciele a pozemné sily na provincie Doneck a Luhansk. Západ pri takomto scenári odpovie tvrdšími sankciami na bankovníctvo a obchod potom, čo začiatkom tohto týždňa oznámil veľmi mierne opatrenia. Ale pravdepodobne sa zdržia extrémnejších opatrení, akým by bolo odrezanie Ruska od platobného systému Swift.

Rusko: Finančné trhy sa už otriasajú. Reštrikcie na veľké banky by spôsobili väčšie škody, čo by centrálnu banku donútilo prijať ďalšie opatrenia na obnovenie stability. Dá sa očakávať ďalšie zvyšovanie sadzieb zamerané na odvrátenie finančnej krízy a obmedzenie nevyhnutného nárastu inflácie. Obchodné sankcie môžu predĺžiť tento vplyv a zvýšiť riziko recesie. Pretrvávajúce sankcie, vysoké úrokové sadzby a problémové dodávateľské reťazce by obmedzili vyhliadky na rýchle zotavenie.

Európa: Pre kontinent by boli hlavným kameňom úrazu vyššie náklady na energiu. Ceny futures ukazujú, že ceny plynu vyskočili na takmer 110 eur/MWh z približne 80 na začiatku mesiaca a ropa by presiahla 100 dolárov za barel. Ak by sa držali na týchto hodnotách, mohlo by to do konca roka ponechať infláciu blízko 3 %. Recesia v Rusku a obmedzenie dodávok v dôsledku sankcií by pre východnú Európu znamenalo mierne negatívne dopady. Napriek tomu by sa dalo recesii eurozóny predísť a Európska centrálna banka bude tak ďalej vyzerať zvýšenie sadzieb v decembri.

USA: Ako čistý vývozca energií by mohli dodávať viac zemného plynu do Európy, čo by ale obmedzilo dodávky americkým spotrebiteľom. Celkový index spotrebiteľských cien tak môže aj tu vo februári medziročne prekročiť 8 % a na konci roku 2022 sa blížiť 5 % v porovnaní s konsenzom trhu 3,3 %. Fed prejde dočasným šokom, ale bez vplyvu na plány marcového zvyšovania sadziebaj tie nadchádzajúce zvýšenie v priebehu roka.







Stredný scenár: Rozsiahla invázia, menší energetický vplyv

Putin pociťuje hlbokú krivdu ohľadom suverenity Ukrajiny. Ak Rusko začne pozemné útoky na ukrajinské mestá mimo oblasti Donbasu, dá sa očakávať, že sankcie budú ešte prísnejšie a hrozí narušenie toku komodít.



Rusko: Run na aktíva by bol pravdepodobne intenzívnejší, pokles rubľa väčší, prudký nárast inflácie vyšší a narušenie obchodu ešte väčšie. Cenou za Putinove expanzívne ambície môže byť smerovanie Ruska do recesie.

Európa: Významné množstvo plynu smerujúceho do Európy z Ruska putuje cez Ukrajinu. S presmerovaním tokov a vyčerpania rezerv by Európa bola schopná výpadok ustáť, ak by bolo prerušenie krátkodobé. Aj tak by vyššie ceny energií mali výrazný vplyv. Trvalý návrat cien plynu na 180 eur/MWh (úroveň zaznamenanú v decembri) by mohol do konca roka ponechať infláciu v eurozóne až na 4 % v závislosti od toho, čo sa stane s ropou. To by ďalej dopadlo na utiahnutie reálnych príjmov. Spolu so zhoršujúcim sa sentimentom je mierna recesia pravdepodobná. Tým, že by ECB dala väčšiu váhu na riziká ohrozujúce rast ako na dočasné šoky na cenách energií, by mohlo dôjsť k prvému zvýšeniu sadzieb až v roku 2023.

USA: Kombinovaný vplyv vysokej inflácie , rastúcich cien energií, a slabšieho rastu v dôsledku utiahnutejších finančných podmienok a negatívneho efektu prelievania zo zahraničia by znamenalo pre Fed konflikt. V scenári, keď ceny ropy ďalej porastú až na 120 USD za barel, by sa celkový index spotrebiteľských cien mohol v marci dotknúť 9 % a na konci roka by sa mohol blížiť 6 %. Prísnejšie finančné podmienky a slabší vývoz do Európy, ktorá by mohla byť zasiahnutá recesiou, by ďalej znižovalo rast. Za predpokladu, že očakávania zostanú ukotvené, očakávali by sme, že Fed prezrie dočasný cenový šok a zameria sa skôr na riziká pre rast. To by síce neovplyvnilo marcové zvýšenie sadzieb, Ale mohlo by to znamenať pomalšie tempo zvyšovania sadzieb v druhej polovici roka.





Pesimistický scenár: Odpojenie plynu

Pri rozsiahlej invázii a maximálnych sankciách zo strany USA a Európy by Rusko mohlo zastaviť tok plynu do Európy.



Rusko: Pokles príjmov z exportu by zosilnil šok z klesajúcich cien aktív, slabšieho rubľa a vyššej inflácie. Recesia by bola pravdepodobne hlbšia a oživenie pomalšie, než keby táto surovina prúdila ďalej.

Európa: Vzhľadom na nízku pravdepodobnosť nie je úplné zastavenie ruských dodávok plynu zohľadnené v žiadnom zo scenárov pre európsku energetickú bezpečnosť. ECB napriek tomu odhaduje, že 10 % šok by mohol znížiť HDPeurozóny o 0,7 %. Vzhľadom na to, že viac ako 40 % európskeho plynu pochádza z Ruska, znamenalo by štvornásobenie tohto šoku pokles o takmer 3 %. Keď vezmeme do úvahy vplyv na sentiment, je možné si predstaviť aj väčší vplyv. Eurozóna by smerovala do recesie, zvyšovanie sadzieb ECB by bolo odložené.

USA: Rovnako ako v druhom scenári, by si Fed musel vybrať medzi obavami z prudko rastúcich cien energií, ktoré potlačia infláciu ďalej vyššie, a obavami z rizík rastu. Predseda Fedu Jerome Powell a jeho tím budú opäť pravdepodobne venovať väčšiu pozornosť skôr rizikám rastu. Nočnou morou menovej politiky by bolo, keby sa inflačné očakávania neukotvili, čo by vyžadovalo agresívne sprísnenie aj za cenu dopadu na rast ekonomiky.