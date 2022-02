Cena plynu pre európsky trh kvôli napadnutiu Ukrajiny vzrástla o tretinu

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:38 -

Veľkoobchodná cena plynu sa dopoludnia zvýšila o viac ako 40 percent, neskôr ale rast zmiernil zhruba na 30 percent. Po 13:00 SEČ sa ale cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním v marci vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku pohybovala okolo 120 eur za MWh, a vykazovala tak rast o 35 percent.

Ceny plynu rastú štvrtý deň po sebe spolu s tým, ako sa situácia na Ukrajine vyostruje. Zostávajú ale pod rekordom z minuloročnej jesene, keď cena prechodne vystúpila nad 170 eur za megawatthodinu. Zvyšuje sa ale napríklad aj cena uhlia.

Rusko dnes skoro ráno začalo raketovú paľbu a vyvolalo najhoršiu bezpečnostnú krízu, akú Európa zažila za posledné desiatky rokov. Ukrajinské ministerstvo vnútra varovalo, že hlavné mesto Kyjev je terčom útoku, a vyzvalo občanov, aby sa uchýlili do krytov.

V Európe, ktorá sa už nachádza uprostred energetickej krízy, toto nové napätie vystavuje zásoby palív ďalšiemu tlaku. Kontinent je v dodávkach plynu závislý od Ruska z viac ako tretiny, nízke zásoby paliva už vlani poslali ceny na rekordné úrovne. Obavy z prípadného narušenia dodávok vyvoláva neistota ohľadom toho, ako Rusko zareaguje na nové sankcie, ktoré chystá Západ.

Tranzit ruského zemného plynu cez Ukrajinu ďalej do Európy pokračuje bez obmedzení, uviedla dnes ráno s odkazom na oznámenie ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom agentúra Interfax. Rusko si kladie za cieľ udržať svoje dodávky plynu do zahraničia neprerušené, povedal začiatkom týždňa ruský minister energetiky Nikolaj Šulginov.

Prudký cenový rast zaznamenáva aj ropa . Barel severomorskej ropy Brent prvýkrát od roku 2014 prekonal hranicu 100 dolárov .

„Jasnejší obraz bude silne závisieť od toho, ako zareaguje Európa a Spojené štáty," povedal agentúre Bloomberg analytik Hans van Cleef z ABN Amro. „Zavedú sankcie proti sektoru ropy a zemného plynu, alebo nie?" dodal.

Agentúra Reuters pripomína, že dopady súčasného konfliktu pocítia aj tie krajiny, ktoré neodoberajú plyn od Ruska priamo. Krajiny ako Nemecko, ktoré je najväčším odberateľom ruského plynu, totiž budú musieť nahradiť ruské dodávky plynom odinakiaľ, napríklad z Nórska, takže ho bude menej pre ostatných.

„Tranzit plynu cez Ukrajinu bude pravdepodobne narušený, čo ovplyvní dodávky do niekoľkých krajín strednej a východnej Európy a zvýši ceny plynu v Európe,“ uvádzajú analytici z poradenskej spoločnosti Eurasia Group.





Analytici ale všeobecne očakávajú, že Rusko bude dodávať plyn do Európy aj naďalej. Poukazujú na to, že dodávky z Ruska do Európy sa neprerušili ani za krymskej krízy v rokoch 2014 a 2015.

Prevažná časť ruského plynu prúdi do Európy potrubím Jamal, ktorý vedie cez Bielorusko a Poľsko do Nemecka, plynovodom Nord Stream, ktorý vedie z Ruska po dne Baltského mora priamo do Nemecka, a potrubím cez Ukrajinu. Vnútorné trhy s plynom v Európe spája sieť prepojovacích potrubí.

Rusko je druhým najväčším producentom zemného plynu na svete. Je tiež jedným z najväčších svetových producentov ropy.