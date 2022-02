Financial Times: Čína je pripravená zmäkčiť dopady sankcií uvalených na Rusko

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 16:27 -

Ruský prezident Vladimír Putin na dnešok nariadil začiatok ozbrojenej invázie na Ukrajinu, požaduje, aby sa jej armáda vzdala. Robí tak len deň po tom, čo Západ na Rusko uvalil nové sankcie za to, že Moskva uznala nezávislosť dvoch povstaleckých republík na východe Ukrajiny. Americký prezident Joe Biden povedal, že sa dnes zíde s lídrami štátov skupiny G7 a oznámi ďalšie opatrenia, ktoré majú Rusko za inváziu potrestať.

Finanční analytici a geopolitickí experti sa domnievajú, že Čína Rusku pravdepodobne pomôže západné sankcie prekonať. Mohla by tak urobiť obchody so zdrojmi a pôžičkami štátnych bánk. Urobí to podľa nich preto, aby ochránila svoje vlastné ekonomické a finančné záujmy. „Stupeň čínskej podpory ruským akciám by mohol byť vplyvným faktorom vo formovaní a rozvíjaní krízy," citoval FT analytika spoločnosti Economist Intelligence Unit Toma Raffertyho.

Od čias, kedy Rusko podľa odhadov sústredilo pri hraniciach s Ukrajinou okolo 190-tisíc vojakov, sa Čína pokúsila vytvoriť rovnováhu medzi podporou ruského prezidenta Putina zo strany čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga a svojím záujmom na stabilite v regióne.

Zahraničné médiá nemajú podľa Pekingu pravdu, keď kroky Ruska na Ukrajine označujú za inváziu. Uviedlo to dnes čínske ministerstvo zahraničných vecí. To zároveň konštatovalo, že Rusko je nezávislá krajina a môže robiť vlastné rozhodnutia v súlade so svojimi záujmami.





„Vyriešili snáď americké sankcie nejaký problém? Je svet vďaka tým sankciám lepší? Vyrieši sa otázka Ukrajiny sama vďaka americkým sankciám voči Rusku? Bude európska bezpečnosť lepšie zaručená vďaka americkým sankciám voči Rusku?" pýtal sa v stredu hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Chua Čchun-jing.

Peking Moskvu ekonomicky podporoval už za jej predchádzajúcich sporov so Západom. Pomáhal jej aj potom, čo začiatkom roku 2014 anektovala ukrajinský Krym. „Ak Západ neuvalí na Čínu skutočne hmatateľné náklady, bude Čína stále pomáhať Rusku v zákulisí,“ povedal FT vedúci pracovník čínskeho programu v Stredisku východných štúdií vo Varšave Jakub Jakobowski.

Od anexie Krymu sa schopnosť Pekingu zmierniť dopady sankcií zvýšila, pretože obe krajiny vo svojich dvojstranných obchodoch neustále obmedzovali používanie dolára.Čínsko-ruské ekonomické väzby sa tiež upevnili, pričom sa očakáva, že bilaterálny obchod vlani dosiahol rekordných 140 miliárd dolárov, čo odráža jeho trvalý dvojciferný ročný rast, upozorňuje denník Financial Times.