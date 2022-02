dnes 20:01 -

Európska únia (EÚ) bude pripravená zaviesť druhý balík sankcií proti Rusku vrátane kontroly vývozu, ak sa ruské jednotky presunú za hranice ukrajinských regiónov, ktoré ovládajú separatisti podporovaní Moskvou. Uviedol to v stredu podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Ruský prezident Vladimir Putin uznal nezávislosť dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny, ktoré susedia s Ruskom a vyslal tam vojakov. To podnietilo EÚ, Spojené štáty a Britániu, aby uvalili sankcie na ruských politikov a banky a obmedzili schopnosť ruskej vlády získavať kapitál na finančných trhoch EÚ.

Brusel sa však obáva, že Rusko môže pokračovať vo svojej invázii mimo oblastí kontrolovaných separatistami. Lídri EÚ usporiadajú vo štvrtok (24.2.) mimoriadny samit, na ktorom budú diskutovať o ďalšom postupe.

"Ak dôjde k ďalšej ruskej agresii a ďalšiemu vpádu na územie Ukrajiny, sme ochotní zintenzívniť našu reakciu aj v oblasti sankcií," povedal Dombrovskis.

Na otázku, čo by znamenalo takéto zvýšenie, Dombrovskis odpovedal: "Týkalo by sa to ekonomických sankcií v oblasti obchodu, napríklad kontroly vývozu. EÚ pracuje na balíku sankcií už niekoľko týždňov, takže existujú spôsoby, ako dokážeme rýchlo konať a sankcie ďalej zvyšovať a urobiť to v spolupráci so Spojenými štátmi, Britániou a ďalšími krajinami."

Pripustil, že konflikt, sankcie a potenciálne ruské protisankcie budú mať ekonomické dôsledky pre EÚ, ale vzhľadom na vážnosť toho, čo je v stávke, to znamená, že ich bude musieť 27-členný blok akceptovať.

"Prísne sankcie proti Rusku budú mať určitý vplyv na hospodárstvo EÚ a musíme byť na to pripravení," povedal Dombrovskis. A dodal, že ide o bezpečnosť a územnú celistvosť Ukrajiny aj širšiu bezpečnostnú architektúru, takže Únia musí byť schopná reagovať a v prípade potreby znášať aj ekonomické dôsledky.

Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Reuters.