Bezpečné útočisko alebo rizikové aktívum? Obraz bitcoinu ako digitálneho zlata sa rozpadá

Zdroj: CNBC;Kitco News

Foto: getty images

dnes 0:46 -

Bitcoin je často označovaný ako „digitálne zlato“ svojimi podporovateľmi. Súvisí to s tým, že bitcoin môže fungovať ako uchovávateľ hodnoty podobný zlatu, niečo čo nesúvisí s inými finančnými nástrojmi, ako sú akcie. Bitcoinoví býci tiež považujú kryptomenu za aktívum „bezpečného prístavu“, ktoré môže slúžiť ako ochrana proti globálnej ekonomickej neistote a rastúcim cenám, ktoré znižujú kúpnu silu suverénnych mien, ako je americký dolár.



Súčasná inflácia na historických maximách by mala naplniť očakávania, že toto bude čas, kedy bitcoin zažiari. Namiesto toho kryptomena stratila takmer polovicu svojej hodnoty, odkedy v novembri dosiahla historické maximum takmer 69 000 dolárov. Cena bitcoinu klesla na dvojtýždňové minimum v utorok po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nariadil vojakom vstup do Donecka a Luhanska, dvoch separatistických regiónov na východe Ukrajiny, krátko po tom, čo uznal ich nezávislosť.



To viedlo k otázke, či status bitcoinu, ako formy „digitálneho zlata“, stále platí.



„Bitcoin je stále na začiatku svojej krivky splatnosti, aby sa pevne zaradil do kategórie „digitálneho zlata“, povedal pre CNBC Vijay Ayyar, viceprezident pre rozvoj spoločnosti a medzinárodnú spoluprácu kryptoburzy Luno.

Najnovší pokles bitcoinu prišiel v tandeme s prudkým poklesom globálnych akcií, pričom index S&P 500 sa dostal do korekčného pásma. Cena bitcoinu čoraz viac sleduje pohyby na americkom akciovom trhu, pričom korelácia medzi bitcoinom a indexom S&P 500 neustále rastie.



Odborníci tvrdia, že kryptomeny sú časom čoraz viac prepojené s inými špekulatívnymi časťami trhu, ako sú technologické akcie, ktoré klesajú kvôli obavám, že nadnesené ocenenia môžu klesnúť, keď Federálny rezervný systém a ďalšie centrálne banky začnú zvyšovať úrokové sadzby a znižovať svoje obrovské stimulačné balíčky.



„Korelácia medzi kryptomenami a akciami bola v posledných mesiacoch vysoká, čo sa týka makrospráv súvisiacich s infláciou, ako aj rusko-ukrajinskej geopolitickej situácie,“ povedal pre CNBC Chris Dick, kvantitatívny obchodník B2C2. „Táto korelácia ukazuje, že bitcoin sa v súčasnosti správa ako rizikové aktívum - nie bezpečné útočisko, o akom sa pred niekoľkými rokmi hovorilo.”







Od začiatku roka stratil bitcoin takmer o 18 %, zlato o necelé 4 % vzrástlo. Zaujímavé je aj porovnanie ceny bitcoinu a zlata , ktoré kleslo na sedemmesačné minimum. Za jeden bitcoin teraz kúpite len 19,9 uncí zlata . V októbri tento pomer dosiahol maximum 37 uncí. Geopolitická neistota a obavy z inflácie posilnili pozíciu drahého kovu ako bezpečného prístavu. Spotové kurzy pre drahý kov dosiahli v utorok najvyššie úrovne od 1. júna a vyšplhali sa až na 1 913,89 USD za trójsku uncu. „Bitcoin, aktívum, o ktorom sa tvrdí, že je odpoveďou na každú otázku, potichu zoslabol a výrazne zaostáva za svojim úhlavným nepriateľom, zlatom,” uviedol John Roque, stratég 22V Research. „Očakávame, že sa bitcoin dostane späť na 30 000 USD a potom ešte nižšie a naďalej očakávame, že zlato dosiahne nové historické maximum.” Analytici zlatu predpovedajú ďalšie zisky nad úrovňou 1 900 USD za uncu, pokiaľ sa situácia na Ukrajine bude ďalej vyhrocovať. A nevylučujú ani nové rekordné maximá. Hlavný trhový stratég servera TheTechnicalTraders.com Chris Vermeulen pre Kitco News povedal, že zlato by mohlo do jedného roka dosiahnuť 2 700 USD za uncu a do piatich rokov potom stúpnuť na 7 400 USD.

Prepad bitcoinu viedol k tomu, že sa čoraz častejšie hovorí o dlhotrvajúcom medveďom trhu známom ako „kryptozima“. Posledný takýto prípad sa odohral koncom roka 2017 a začiatkom roka 2018, keď bitcoin klesol až o 80 % z vtedajších rekordných maxím blízko 20 000 USD.

Nie všetci analytici sú však presvedčení, že najnovší pokles cien digitálnych mien naznačuje kryptozimu, pričom mnohí tvrdia, že podmienky na trhu sa zmenili. V súčasnosti existuje veľa inštitúcií, ktoré držia bitcoiny, čo je podľa odborníkov jedným z dôvodov, prečo je užšie korelovaný s akciami. „Prijatie kryptomien investormi z tradičných tried aktív je hnacou silou korelácie bitcoinu s akciami,“ povedal Chris Dick z B2C2. „Tento vzťah má ale potenciál byť kedykoľvek prerušený vzhľadom na odlišné základy pre každý trh.”



Aby bitcoin efektívnejšie konkuroval zlatu ako uchovávateľovi hodnoty, musí dosiahnuť širšiu akceptáciu. „Fundamenty dávali vždy zmysel, v tomto prípade obmedzená ponuka meny, ktorá nie je spojená so žiadnym národným štátom,” povedal Ayyar. „Bitcoin však musí prejsť náležitým procesom monetizácie, kde ho bude držať dostatočne veľká skupina účastníkov – väčší maloobchodný tok, väčšie inštitúcie, ktoré by pridávali bitcoiny do svojich súvah a potenciálne viac štátov, ako Salvádor, ktoré ho uznajú za oficiálnu menu.“