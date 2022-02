Situácia na Ukrajine zvyšuje možnosť politických chýb globálnych centrálnych bánk

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 0:12 -

Globálne trhy sú volatilné a ceny ropy vyleteli na sedemročné maximá po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že Moskva uzná nezávislosť dvoch odtrhnutých oblastí východnej Ukrajiny a pošle do regiónu svojich vojakov. V dôsledku toho začali platiť medzinárodné ekonomické sankcie. Spojené kráľovstvo pôvodne uvalilo cielené sankcie na päť ruských bánk a troch bohatých jednotlivcov, zatiaľ čo Nemecko zastavilo certifikáciu plynovodu Nord Stream 2, ktorý je určený na prepravu zemného plynu z Ruska priamo do Európy. Európski ministri zahraničných vecí sa v utorok stretli v Bruseli, aby sa dohodli na reakcii EÚ.



Geopolitická neistota prichádza v ťažkých časoch pre svetové centrálne banky. Viaceré už začali proces sprísňovania menovej politiky v snahe bojovať proti rekordne vysokej inflácii, ale prudké nárasty cien ropy a zemného plynu tento problém pravdepodobne ešte viac zhoršia.



Bank of England na začiatku minulého týždňa vystrelila zo štartovacej pištole a spustila zvýšenie úrokových sadzieb. Na svojich posledných dvoch zasadnutiach spomínala dve zvýšenia. Trh zdražuje v bezprostrednom cykle vzostupu a agresívneho uťahovania zo strany americkej centrálnej banky .



Európska centrálna banka doteraz zaostávala za svojimi rovesníkmi, pokiaľ ide o jastrabí postoj, ale očakáva sa, že sprísňovaním začne koncom roka 2022, pričom inflácia v eurozóne tiež rekordne rastie. Po zasadnutí centrálnej banky 3. februára sa peňažné trhy eurozóny do júna 2022 zvýšili o 10 bázických bodov, pričom do konca roka sa očakáva zvýšenie o 50 bázických bodov. Peňažné trhy však začiatkom týždňa ukázali, že očakávania investorov týkajúce sa zvýšenia mierne poľavili. Naznačili približne 95-percentnú šancu na zvýšenie o 10 bázických bodov v júli, s ocenením do konca roka o 40 bázických bodov.



„Ak budú ceny ropy a plynu pokračovať v raste, centrálne banky môžu byť nútené zrýchliť tempo sprísňovania s potenciálom dvojnásobného zvýšenia sadzieb po marcovom dátume Fedu,“ povedala Victoria Scholarová z britskej platformy Interactive Investor.







Samotní politici ECB sa začali rozchádzať vo svojich reakciách na najnovšiu eskaláciu Ruska. Guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holtzmann naznačil, že ECB by mohla svoje prvé postpandemické zvýšenie úrokových sadzieb urobiť už toto leto pred koncom svojho programu nákupu dlhopisov. Holtzmann tiež povedal, že druhé zvýšenie sadzieb by mohlo prísť do konca roka, ale tento Rakúšan je považovaný za jedného z jastrabších členov zostavy ECB, ktorá stanovuje sadzby.



Jeho kolega, politik a guvernér Bank of France, François Villeroy de Galhau povedal, že ECB by mala ponechať svoje možnosti otvorené pri hodnotení rusko-ukrajinskej krízy. Toto posolstvo v stredu zopakoval guvernér litovskej centrálnej banky Gediminas Šimkus, ktorý pre CNBC povedal, že ECB by mala zachovať prístup k rozhodovaniu „založený na dátach a orientovaný na budúcnosť“ vzhľadom na súčasný rozsah neistoty. „Malo by to byť spoľahlivé, malo by to byť objektívne, malo by to zodpovedať našim kritériám, takže počkajme na marec, kedy sa bude rozhodovať, a uvidíme, aké dáta v danom momente budeme mať,“ povedal Šimkus.



Dodal, že na to, aby si ECB zachovala svoju dôveryhodnosť, sa musí zosúladiť so svojimi budúcimi usmerneniami, ktoré stanovujú, že jej program nákupu aktív sa skončí pred začiatkom zvyšovania úrokových sadzieb. „Takže som otvorený všetkému a som flexibilný voči všetkým týmto scenárom dynamiky inflácie, ale s takou vysokou neistotou by sme mali počkať a uvidíme, čo sa udeje presne v momente, keď sa prijímajú rozhodnutia. Až potom, až v tom okamihu by sme sa mali o tom porozprávať,” povedal Šimkus.



Hugh Gimber, globálny trhový stratég z JPMorgan Asset Management, pre CNBC povedal, že konflikt na Ukrajine môže vyvinúť ešte väčší tlak na centrálne banky, čím sa zvýši pravdepodobnosť politickej chyby. „Vedeli sme, že v roku 2022 budú centrálni bankári stáť pred veľmi ťažkým rozhodnutím. Príliš rýchlo utiahnuť uvoľnenú monetárnu politiku a príliš spomaliť ekonomiku, alebo uťahovať príliš pomaly a riskovať stratu kontroly nad strednodobými inflačnými očakávaniami,“ povedal Gimber.







Invázia Ruska na Ukrajinu by mohla v konečnom dôsledku prehĺbiť tento zmätok, keďže vyššie ceny energií budú naďalej posúvať očakávaný vrchol inflácie vyššie. „Nakoniec si myslím, že centrálne banky dnes pracujú s relatívne tupým súborom nástrojov. Rovnako ako minulý rok nedokázali vyriešiť nedostatok polovodičov, ktorý vyvíjal výrazný tlak na rast cien tovarov, ani tento rok nedokážu vyriešiť vyššie ceny energií zvýšením sadzieb,“ povedal Gimber.



JPMorgan očakáva, že centrálne banky uprednostnia rast pred agresívnym pokusom stiahnuť infláciu späť k svojim cieľom. Gimber poznamenal, že história naznačuje relatívne krátkodobé výpredaje trhu počas geopolitických udalostí, ale zároveň odporučil, aby sa investori vrátili k benchmarkovému váženiu a zároveň posúdili dôsledky potenciálneho konfliktu na ceny ropy a spotrebiteľov. Zatiaľ čo vyššie ceny energií sú inflačným motorom, riziko konfliktu posúva do popredia obavy z recesie. Podľa Victorie Scholarovej z Interactive Investor to pre centrálne banky vytvára „stále zložitejší hlavolam“.



Vzhľadom na túto dichotómiu Matteo Cominetta, hlavný ekonóm z Barings Investment Institute, varoval, že investori by sa mali pripraviť na ešte vyššiu neistotu a pripraviť sa na možnosť politických chýb. Najmä v súvislosti s Európou. „Keďže inflácia už testuje nervy a dôveryhodnosť politikov ECB, môže to byť slamka, ktorá zlomí ťave chrbát. ECB by sa mohla ponáhľať s výstupom na svojom zasadnutí budúci mesiac, pričom by oznámila rýchle ukončenie svojich programov kvantitatívneho uvoľňovania a signalizovala zvýšenie sadzieb už v lete. To by sa mohlo ukázať ako chyba, pretože invázia by pravdepodobne poškodila aj rast. Rastúce ceny energií by zasiahli kúpnu silu domácností a firiem, dôveru a ochotu míňať a investovať. Náklady na dovoz by vzrástli viac ako hodnota vývozu, čo by poškodilo obchodnú bilanciu. Post-omikronové zotavenie by mohlo byť oslabené,“ dodal.



Cominetta tiež zdôraznil, že náklady na úvery by sa mohli zvýšiť v južnej a východnej Európe, čo je trend už zaznamenaný v pobaltských štátoch, zatiaľ čo východoeurópske centrálne banky budú musieť bojovať aj s devalváciou svojich mien. „Ruská invázia by poslala ich meny prudko dole, presne naopak, ako chceli centrálne banky, v snahe kontrolovať infláciu. Devízové rezervy sa potom budú musieť minúť na podporu mien, stabilizáciu inflácie a udržanie finančnej stability. Pre krajiny s nízkymi rezervami, záporným bežným účtom a závislosťou od dovozu energie to môže byť ťažké,“ uzavrel.