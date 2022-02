USA môžu odrezať Rusko od technológií a finančných zdrojov

Zdroj: TASR

včera 15:31



Takéto opatrenia neboli v utorok (22. 2.) súčasťou sankcií, ktoré zverejnil prezident Joe Biden s cieľom potrestať Putina za to, že uznal dva odštiepenecké regióny Ukrajiny za nezávislé a rozmiestnil tam ruské jednotky na "udržanie mieru".



"Prezident Putin má jednoznačne schopnosť urobiť ešte oveľa viac ako doteraz," povedal Adeyemo v rozhovore pre televíziu CNBC.



Americká administratíva by potom mohla pripraviť Rusko o obrovské množstvo technologických produktov vyrobených v USA aj v zahraničí, od komerčnej elektroniky a počítačov až po polovodiče a časti lietadiel, uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



"Kľúčová vec, ktorú musí prezident Putin zvážiť, je, či chce zabezpečiť, aby ruská ekonomika mohla rásť, aby mal zdroje, ktoré potrebuje na to, aby mohol v budúcnosti projektovať moc," poznamenal a dodal, že ak sa rozhodne pre inváziu, USA na to budú reagovať.



"Odstrihneme ho od západných technológií, ktoré sú rozhodujúce pre napredovanie jeho armády, odrežeme ho od západných finančných zdrojov, ktoré sú dôležité pre jeho ekonomiku a tiež pre jeho obohatenie," uzavrel Adeyemo.