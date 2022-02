ECB by mohla začať zvyšovať sadzby už pred koncom nákupu dlhopisov

Zdroj: TASR

včera 15:01

Reagujúc na rekordný rast spotrebiteľských cien ECB ustúpila od pôvodného prísľubu nezvyšovať úrokové sadzby v tomto roku. Naďalej však trvá na tom, že najskôr ukončí program nákupu dlhopisov. Doteraz túto postupnosť nikto nespochybnil a diskusie sa na verejnosti viedli iba o tom, kedy sa nákupy dlhopisov ukončia.



Holzmann však vo výmene týchto krokov nevidí problém. "Čo sa týka úrokových sadzieb, ECB vytrvalo signalizuje, že k ich zvýšeniu by nemalo dôjsť skôr, ako sa program nákupu dlhopisov ukončí. Práve tak je však možné ako prvý krok zvýšiť v lete úrokové sadzby a až potom dokončiť program nákupu aktív," povedal v rozhovore pre švajčiarsky denník Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Holzmann s tým, že by bol za.



Najbližšie zasadnutie ECB sa uskutoční 10. marca. Ekonómovia očakávajú, že banka svoj plán najskôr ukončiť nákupy aktív a potom zvýšiť úrokové sadzby, meniť nebude. Zároveň počítajú s tým, že ECB stanoví termín ukončenia programu nákupu dlhopisov na 3. kvartál tohto roka. Otvorila by tak dvere zvýšeniu kľúčovej úrokovej sadzby ešte pred koncom roka. Analytici oslovení agentúrou Reuters uviedli, že k prvému zvýšeniu úrokových sadzieb by mohlo dôjsť už v 3. kvartáli, hneď po ukončení programu nákupu aktív.



Podľa Holzmanna je však pre trhy a spoločnosť "mimoriadne dôležité", čo najskôr dať najavo, že obdobie extrémne nízkych úrokových sadzieb sa končí. Ako dodal, rád by videl dve zvýšenia hlavnej úrokovej sadzby, buď do konca tohto roka, najneskôr v prvých mesiacoch roka 2023.