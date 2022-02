Európske banky sa pripravujú na sankcie voči Rusku

dnes 14:16 -

Európske banky sa pripravujú na komplikácie spojené so zavedením nových sankcií voči Rusku po tom, ako ruský prezident uznal separatistické regióny na východe Ukrajiny za nezávislé štáty a na ich územia poslal vojakov. Britská HSBC sa obáva vážnejších dôsledkov krízy na finančný trh a rakúska Raiffeisen Bank International (RBI) informovala, že pripravuje "krízové plány". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Európske banky, z nich najmä rakúske, talianske a francúzske, patria k inštitúciám s najväčšou expozíciou voči Rusku. V posledných týždňoch sú preto v stave najvyššej pohotovosti a sledujú, či dôjde k uvaleniu ďalších sankcií na Moskvu. Európska únia zvažuje sankcie napríklad v podobe zákazu obchodu s ruskými dlhopismi, pričom rozhodnutie by malo padnúť v priebehu tohto dňa. Vlastný balík sankcií pripravujú aj Spojené štáty.

Signálom, ako vážne berú predstavitelia v západnej Európe najnovšie kroky Ruska voči Ukrajine, je rozhodnutie nemeckého kancelára Olafa Scholza. Ten oznámil, že proces certifikácie plynovodu Severný prúd 2, ktorým má Rusko dodávať plyn po dne Baltického mora priamo do Nemecka, sa až do odvolania zastavuje.

Šéf britskej banky HSBC Noel Quinn v rozhovore pre Reuters uviedol, že sa obáva rizika "výraznejšieho vplyvu" ukrajinskej krízy na globálne trhy, aj keď aktivity samotnej HSBC v Rusku sú minimálne. Všetko však bude závisieť od toho, "ako ostrý bude konflikt a v prípade konfliktu, aké tvrdé budú odvetné opatrenia".

Rakúska RBI, ktorá je na ruskom a ukrajinskom trhu veľmi aktívna, uviedla, že jej biznis je zatiaľ v normále. Avšak "v prípade eskalácie uvedie do platnosti krízové plány, na ktorých pracovala posledné týždne.

Vysokú expozíciu na ruskom trhu má aj holandská banka ING. Ako informovali jej zástupcovia, "ďalšia eskalácia konfliktu by mohla mať veľmi vážne následky".

V súvislosti s prípravami nových sankcií zo strany Európskej únie voči Rusku zástupcovia Nemeckej bankovej asociácie upozornili, že je potrebné, aby sankcie "boli presné a jednoznačné" a nevytvárali priestor na rôzne interpretácie. To by situáciu finančných firiem skomplikovalo. Ako dodali, detaily sú dôležité, keďže prípadné nerešpektovanie sankcií ponesie so sebou vysoké pokuty.