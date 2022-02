Nezamestnanosť vo Fínsku dosiahla v januári najvyššiu úroveň za sedem mesiacov

dnes 13:31 -

Nezamestnanosť vo Fínsku dosiahla na začiatku roka 7,5 %. V porovnaní so situáciou spred roka to predstavuje výrazný pokles, v porovnaní s vývojom v ostatných mesiacoch je to však najvyššia miera nezamestnanosti za sedem mesiacov. Informácie fínskeho štatistického úradu zverejnili portály RTTNews a Trading Economics.

Ako uviedli štatistici, miera nezamestnanosti klesla vo Fínsku v januári medziročne z 8,8 % na 7,5 %. Na druhej strane, je to najvyššia nezamestnanosť od júna minulého roka, v ktorom dosiahla 7,6 %.

Súbežne sa zvýšila zamestnanosť. Miera zamestnanosti dosiahla v januári tohto roka 71,5 %, v januári 2021 to bolo podľa RTTNews 68 %.

V medziročnom porovnaní klesla aj nezamestnanosť mladých ľudí. Miera nezamestnanosti vo vekovej kategórii od 15 do 24 rokov dosiahla v januári 16,2 %, zatiaľ čo v januári minulého roka predstavovala 21,6 %.