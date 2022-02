Situácia na trhu s LNG bude podľa všetkého napätá aj v tomto roku

dnes 17:16 -

Po výrazných výkyvoch v roku 2021 by situácia na svetovom trhu so skvapalneným zemným plynom (LNG) mala zostať napätá aj tento rok, predpokladá ropná spoločnosť Royal Dutch Shell. Okrem celkovej zložitej situácie na globálnom trhu s plynom je jedným z dôvodov aj pokles investícií do tejto oblasti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Ceny zemného plynu vo svete zaznamenali koncom minulého roka prudký rast. Dôvodom bola kombinácia viacerých faktorov, medzi nimi nízkych zásob, nižšej produkcie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a výrazného zotavenia ekonomiky po útlme v roku 2020.

"Vysoké ceny, ktoré vidíme, ťahajú nahor fundamenty, nízka úroveň zásob a neistota v súvislosti s ďalšími dodávkami," uviedol viceprezident Shellu Steve Hill. Čiastočne sa pod napätú situáciu na trhu s plynom podpísal aj pokles investícií do LNG, dodal.

Shell, ktorý je najväčším kupcom, ako aj predajcom skvapalneného zemného plynu, uviedol, že svetový trh s LNG vzrástol vlani o 6 % na 380 miliónov ton. Očakáva sa, že dopyt po LNG sa do roku 2040 zvýši takmer na dvojnásobok 700 miliónov ton, uviedla spoločnosť vo svojej prognóze o vývoji trhu s LNG.

Ceny tejto komodity vyskočili koncom minulého roka na rekordné hodnoty, keď v októbri dosiahli 56 USD (49,39 eura) za milión britských termálnych jednotiek (mmBtu). Na porovnanie, v roku 2020 dosahovali menej než 2 USD/mmBtu. Momentálne sa pohybujú okolo 25 USD/mmBtu.

Vzhľadom na vysoký dopyt, najmä v Ázii, bude podľa Shellu potrebné zvýšiť investície do tejto oblasti. Aj v minulom roku sa pod rast dopytu podpísali do veľkej miery ázijské ekonomiky, najmä Čína a Južná Kórea. Napríklad Čína zvýšila dovoz LNG vlani o 12 miliónov na 79 miliónov ton.

Globálny vývoz tejto komodity v roku 2021 vzrástol, napriek určitým problémom na trhu. Podieľali sa na tom najmä Spojené štáty. Práve tie podľa Shellu zvýšili vývoz v najväčšej miere, v porovnaní s rokom 2020 to bolo o 24 miliónov ton.

Americký Federálny úrad pre energetiku (EIA) predpokladá, že vývoz LNG zo Spojených štátov dosiahne v tomto roku 11,5 miliardy kubických stôp (bcfd) denne. USA sa v takom prípade stanú najväčším svetovým vývozcom LNG pred Austráliou a Katarom.