Poľsko je pripravené na prípadné prerušenie dodávok plynu z Ruska

dnes 15:31 -

Poľsko je pripravené na prípadné prerušenie dodávok zemného plynu z Ruska. Uviedol to cez víkend podpredseda poľskej vlády Jacek Sasin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.

"Toto riziko (prerušenia dodávok) sa nedá vylúčiť. My sme však na takýto scenár pripravení," povedal Sasin s tým, že situácia v Európe je v porovnaní s Poľskom horšia. "Naše zásobníky sú naplnené na 80 až 90 %. Je to úplne iná situácia než v ďalších krajinách, ktoré sú do veľkej miery od ruského plynu závislé, ako napríklad Nemecko," dodal.

Sasin zároveň uviedol, že v priebehu budúceho roka by sa Poľsko mohlo stať takmer úplne nezávislé od ruského plynu. Varšava podľa neho už roky buduje plynárenskú infraštruktúru, ktorá zvyšuje energetickú bezpečnosť krajiny. Poukázal pritom na LNG terminál Swinoujscie na severozápade Poľska či výstavbu plynovodu Baltic Pipe z Nórska do Poľska, ktorá "sa blíži k záveru".

"To nám dáva nádej, že v priebehu nasledujúceho roka budeme schopní dosiahnuť buď do vysokej miery alebo takmer úplnú nezávislosť od ruského plynu," povedal poľský vicepremiér.