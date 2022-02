Nemecká ekonomika v 1. kvartáli pravdepodobne klesne

dnes 13:16 -

Nemecká ekonomika v súčasnom 1. štvrťroku 2022 pravdepodobne opäť klesne pre obnovenie obmedzení v súvislosti s najnovšou vlnou pandémie, ktorú spôsobil variant omikron. Uviedla to v pondelok nemecká centrálna banka Bundesbank vo svojej správe.

Po tom, ako sa hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky v poslednom štvrťroku 2021 znížil o 0,7 %, by mohol aj v súčasnom 1. štvrťroku 2022 opäť výrazne klesnúť a na jar znova naberať tempo, uviedla Bundesbank. To by znamenalo technickú recesiu, informuje TASR na základe správy AFP.

K poklesu nemeckej ekonomiky v posledných troch mesiacoch 2021 výraznou mierou prispeli problémy v dodávateľských reťazcoch, ktorým čelil priemyselný sektor, významné odvetvie hospodárstva. Tieto problémy sa už zmiernili, ale rýchle šírenie variantu omikron nového koronavírusu zasiahlo sektor služieb aj zamestnanosť vo všeobecnosti.

Nemecká centrálna banka vo svojej mesačnej správe skonštatovala, že na rozdiel od predchádzajúcich vĺn pandémie omikron nezasiahol len aktivitu v sektore služieb, ale prispel aj k väčšej absencii zamestnancov, čo pravdepodobne výrazne utlmí aktivitu aj v iných sektoroch.

Bundesbank dodala, že nemecký priemysel poskytuje ekonomike „pozitívny impulz“ vďaka zmierneniu problémov a vysokému dopytu, čo pripravuje pôdu pre jeho oživenie na jar, keď pandémia ustúpi.