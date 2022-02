Na skoré prudké zvýšenie úrokových sadzieb Fedom nie je dôvod

dnes 15:01 -

Po tom, ako inflácia v USA dosiahla takmer 40-ročné maximum, nastal čas, aby americká centrálna banka (Fed) zvýšila úrokové sadzby, na druhej strane, "nie je dôvod na to, aby hneď na začiatku urobila mohutný krok". Povedal to v súvislosti s diskusiami o zvyšovaní úrokových sadzieb v USA a rozsahom tohto opatrenia šéf Fedu v New Yorku John Williams. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa Williamsa by vedenie Fedu malo "radšej postupovať stabilne" a úrokové sadzby dvíhať v priebehu roka, prípadne dlhšie, až sa dostanú na bežnejšiu úroveň. "Nie je potrebné robiť extra opatrenia na začiatku procesu zvyšovania sadzieb," povedal Williams v reakcii na otázku od AFP.

Jeho vyjadrenia sú tak v rozpore s očakávaniami mnohých ekonómov a investorov, že Fed by mohol začať riešiť vysokú infláciu agresívnejšie a na najbližšom zasadnutí v marci zvýšiť úrokové sadzby namiesto zvyčajných 25 až o 50 bázických bodov.

Inflácia v USA dosiahla v januári najvyššiu úroveň za takmer 40 rokov. Spotrebiteľské ceny vzrástli v prvom mesiaci roka medziročne o 7,5 %, čo znamená najvyššie tempo rastu od februára 1982.

Williams uznal, že inflácia je vyššia a na vysokej úrovni pretrváva dlhšie, než sa čakalo a v tejto súvislosti nevylučuje agresívnejší prístup Fedu, ak to bude potrebné. Ako však povedal, podľa neho by Fed mal v súčasnosti postupovať stabilne krok po kroku.

Opačný postoj má prezident Fedu v St. Louis James Bullard. Ten presadzuje práve výraznejšie zvýšenie sadzieb už na začiatku cyklu ich zvyšovania a nebol by ani proti ich zvýšeniu mimo plánovaných zasadnutí centrálnej banky.