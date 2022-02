Západ by mohol zablokovať ruským firmám prístup k dolárom a librám

dnes 13:31 -

V prípade, že sa Kremeľ rozhodne pre inváziu na Ukrajinu, Spojené štáty a Británia by mohli zablokovať ruským firmám prístup k dolárom a librám. Uviedol to v nedeľu britský premiér Boris Johnson. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru BBC.

Spojené štáty a Británia niekoľkokrát varovali, že Rusko môže v krátkom čase Ukrajinu napadnúť, čo podľa Londýna aj Washingtonu bude znamenať najväčší konflikt od skončenia 2. svetovej vojny. Rusko plány napadnutia Ukrajiny popiera.

Johnson už skôr upozornil na možné sankcie, ak by Rusko Ukrajinu napadlo. Teraz uviedol, že ich rozsah by mohol byť omnoho väčší, než sa pôvodne hovorilo. "S našimi americkými priateľmi sme pripravení ísť ešte ďalej a zabrániť im obchodovať v librách a dolároch," povedal v rozhovore pre BBC s tým, že takýto krok by pre ruské firmy znamenal mimoriadne tvrdú ranu.

Na druhej strane zapochyboval, či hrozba sankcií bude dostatočná na odradenie ruského prezidenta Vladimira Putina, keďže podľa neho Putin možno logicky neuvažuje. "Momentálne musíme prijať aj fakt, že Vladimir Putin pravdepodobne neuvažuje logicky a nevidí blížiacu sa katastrofu," povedal britský premiér.

Vzhľadom na fakt, že Rusko je jedným z najväčších vývozcov ropy, plynu a kovov na svete, pričom s týmito komoditami sa v drvivej miere obchoduje v dolároch, zablokovanie prístupu ruských podnikov k dolárovým trhom by mohlo mať pre ne vážne dôsledky. Putin však už v minulých rokoch po uvalení sankcií na Rusko po anexii polostrova Krym vyzval na zníženie závislosti Ruska od obchodov v dolároch. Aj v prípade najnovších veľkých energetických kontraktov s Čínou sa platby budú realizovať v eurách. Navyše, v roku 2019 šéf najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť Igor Sečin informoval, že firma v plnej miere prešla pri svojich kontraktoch z dolárov na eurá, aby uchránila svoje transakcie od amerických sankcií.