Poistenie v krajinách, ktoré označí MZVEZ ako rizikové, nie je platné

dnes 10:01 -

Poisťovne informujú, že v prípade cestovania na Ukrajinu, cestovné poistenie nemusí platiť. Vzhľadom na zvyšujúcu sa pravdepodobnosť zhoršenia bezpečnostnej situácie na Ukrajine Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR odporúča občanom Slovenska necestovať na Ukrajinu, bez ohľadu na účel cesty.

Poisťovňa Uniqa upozorňuje, že v prípade, ak by došlo k extrémnym situáciám, možnosti poskytovania asistenčnej služby so zabezpečením repatriácie a poskytovaním zdravotnej starostlivosti budú veľmi obmedzené. Klientom, ktorí vycestujú na Ukrajinu po tom, ako bolo vyhlásené odporúčanie MZVEZ SR necestovať, cestovné poistenie neplatí. "Pripomíname tiež, že cestovné poistenie nie je platné už dlhšiu dobu ani na územiach Ukrajiny, ktoré sú už dlhodobo mimo kontroly vlády a kde je vyhlásený zákaz vstupu," komentovala PR špecialistka poisťovne Beata Lipšicová.

Cestovné poistenie pri ceste do krajín, ktoré označí MZVEZ ako rizikové, podľa všeobecných poistných podmienok poisťovne Generali nie je platné. "To je prípad aj Ukrajiny, ktorá je v súčasnosti rizikovou krajinou. Ak sa klient nachádzal na Ukrajine už počas vyhlásenia za rizikovú krajinu, odporúčame, aby sa najneskôr do 14 dní vrátil späť," konštatovala vedúca oddelenia komunikácie poisťovne Monika Majerčíková.

Rovnako to platí aj v poisťovni Allianz. Ak do krajiny, kde je vojnová hrozba, občan vycestuje a vznikne mu poistná udalosť v dôsledku vojenského konfliktu, poistná udalosť nie je krytá. "Ak však v tejto krajine vznikne poistná udalosť, ktorá nesúvisí s vojnovým konfliktom, napríklad osoba sa pošmykne a zlomí si nohu, alebo ochorie a potrebuje ošetrenie, tieto škody sú v plnom rozsahu cestovným poistením kryté," hovorí špecialistka externej komunikácie poisťovne Helena Kanderková.

Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia v poisťovni Kooperativa obsahujú obmedzenia týkajúce sa terorizmu, vojnových konfliktov, sabotáží, štrajkov, či vnútorných konfliktov/nepokojov. "Preto v prípade, ak klient vycestuje na územie, ktoré je napr. vo vojnovom stave, resp. bolo oficiálne vyhlásené MZVEZ SR za nebezpečné, vzťahuje sa v prípade poistnej udalosti na neho táto výluka," uviedla PR manažérka a hovorkyňa úseku marketingu a komunikácie poisťovne Silvia Nosková Illášová.

V prípade krajín, do ktorých MZVEZ SR vydalo odporúčanie necestovať, cestovné poistenie štandardne nie je platné ani v ČSOB. "MZVEZ vydalo 12. februára odporúčanie občanom necestovať na Ukrajinu bez ohľadu na účel cesty. Avšak platí, že pokiaľ sa naši poistení vydali na cestu ešte pred týmto odporúčaním, tak sú samozrejme riadne krytí z cestovného poistenia," priblížila hovorkyňa poisťovne Anna Jamborová.