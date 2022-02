Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 7. týždni 2022:Praha 14. februára - Inflácia v Česku vyskočila z necelých 7 % v závere minulého roka na januárových takmer 10 %, čo znamená najvyššiu medziročnú mieru inflácie za viac než 23 rokov. Za prudkým zrýchlením rastu spotrebiteľských cien sú najmä ceny energií, potravín a náklady na dopravu.Atény 14. februára - Grécko splatí posledné tranže záchranného úveru Medzinárodnému menovému fondu (MMF) do konca marca. Ak sa Grécku podarí tento termín splniť, svoje záväzky voči fondu uhradí o dva roky skôr, než pôvodne plánovalo. Po nástupe finančnej krízy v roku 2010 získali Gréci od Európskej únie a MMF úvery v hodnote viac než 260 miliárd eur. Fond poskytol krajine zhruba 28 miliárd eur, a to v rokoch 2010 až 2014.Luxemburg 15. februára - Rast ekonomiky eurozóny sa vo 4. štvrťroku 2021 spomalil tak, ako naznačil predbežný odhad. Ukázali to v utorok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat. Podľa nich sa hrubý domáci produkt (HDP) euroregiónu po úprave o sezónne vplyvy v posledných troch mesiacoch roka zvýšil medzikvartálne o 0,3 % po náraste o 2,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. V medziročnom porovnaní vzrástol o 4,6 % po zvýšení o 3,9 % v predchádzajúcom štvrťroku.Frankfurt nad Mohanom 16. februára - Európska centrálna banka (ECB) varovala, že realitný trh je najväčším rizikom pre banky v eurozóne. Nárast práce z domu počas pandémie totiž oslabil dopyt po kanceláriách a domácnosti sa viac zadlžujú, aby si kúpili drahé bývanie. Podľa ECB vývoj na trhu s komerčnými aj rezidenčnými nehnuteľnosťami vzbudzuje obavy, preto sa chce bližšie pozrieť na to, ako banky ohrozujú riziká spojené s boomom na realitnom trhu. Jeho hlavným dôvodom je desaťročie nízkych úrokových sadzieb a mierna regulácia.Brusel 17. februára - Predaj nových áut v Európskej únii (EÚ) v januári opäť klesol a dosiahol historické minimum. Dôvodom je pretrvávajúci nedostatok polovodičov, ktorý negatívne ovplyvnil výrobu aj predaj v celom regióne. Oznámilo to vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Podľa najnovších údajov sa počet zaregistrovaných nových áut v EÚ v januári znížil medziročne o 6 % na 682.596 kusov.Washington 17. februára - Počet Američanov, ktorí v minulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane vzrástol po troch týždňoch poklesu. Zvýšenie však nebolo dramatické a vývoj štvortýždňového priemeru počtu nových žiadostí signalizuje, že trh práce v USA pokračuje v zotavovaní, keďže vplyv vlny variantu omikron nového koronavírusu slabne. Počet nových žiadostí o podporu v týždni skončenom 12. februára na sezónne upravenej báze stúpol o 23.000 na 248.000 z revidovaných 225.000 v týždni predtým, uviedlo americké ministerstvo práce.Brusel 18. februára - Nálada spotrebiteľov v eurozóne zaznamenala tento mesiac nečakaný pokles a dostala sa na najnižšiu úroveň za 11 mesiacov. Index spotrebiteľskej dôvery v eurozóne dosiahol podľa EK vo februári -8,8 bodu oproti -8,5 bodu v januári. Znamená to pokles piaty mesiac po sebe. Ekonómovia pritom očakávali, že index vzrastie na -8 bodov.