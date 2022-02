Radíme: Na jarné prázdniny so správnou výbavou, nezabudnite ani na platobné karty 

Zdroj: home credit

Počas dovolenky v ktorejkoľvek zahraničnej destinácii je vždy dobré mať so sebou debetnú či kreditnú kartu. Vo väčšine prípadov, v lyžiarskych strediskách, v reštauráciách, hoteloch alebo požičovniach sa dá bežne platiť kartou. Na druhej strane, v niektorých menších prevádzkach alebo na odľahlejších miestach sa vám určite hodí aj hotovosť.



Ďalšou dôležitou výhodou niektorých kreditných kariet je to, že v rámci svojich asistenčných služieb sprostredkujú pomoc pri autonehode či náhlej hospitalizácii. „Pri poruche auta vám tak pomôžu s jeho opravou, odvozom do servisu, náhradnou dopravou či so zabezpečením ubytovania. Zdravotná asistencia zase môže zahŕňať nadštandardné ubytovanie pri hospitalizácii, pobyt v nemocnici s dieťaťom či zdravotnú infolinku. V kritickej situácii stačí vytočiť asistenčnú službu a operátor by sa mal o všetko postarať,“ približuje ombudsman klientov spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský .

Základné rady pri používaní kariet v zahraničí:

Pozor na exspiráciu platobných kariet a ich denné limity

Pred odchodom do zahraničia si nezabudnite overiť, kedy končí platnosť vašich kariet a skontrolujte si denný limit. Túto informáciu si jednoducho nájdete v internetovom bankovníctve.

Radšej platiť kartou ako vyberať z bankomatov

Ak je to možné, plaťte kartou, je to lacnejšie ako výber hotovosti z bankomatov. Pokiaľ máte platobné karty MasterCard aj Visa, môže sa vám hodiť, keď budete mať k dispozícii obe. Niekde totiž preferujú karty od jednej spoločností, inde zase od tej druhej.

Kreditnou kartou hotovosť nevyberajte

Určite je dobré mať k dispozícii aj nejakú hotovosť. Na niektorých miestach, trebárs za občerstvenie v bufete na zjazdovke, kartou nemusíte zaplatiť. Hotovosť určite z bankomatov nevyberajte kreditnou kartou, ale vždy debetnou. „Väčšinou totiž za výber hotovosti zaplatíte vysoký poplatok, a navyše sa na hotovostné transakcie u väčšiny kreditných kariet nevzťahuje bezúročné obdobie,“ radí Alessandro Villa, vedúci oddelenia kariet zo spoločnosti Home Credit. Pokiaľ chcete ušetriť na poplatkoch za výber, preferujte bankomaty vašej banky, resp. skupiny, do ktorej patrí.

Naštudujte si protipandemické opatrenia jednotlivých krajín

Netreba zabudnúť ani na to, že opatrenia súvisiace s koronavírusom sa v jednotlivých štátoch líšia a môžu sa meniť. Pred odchodom si je preto dobré preštudovať najaktuálnejšie informácie, ktoré nájdete aj na webe ministerstva zahraničných vecí.

Preverte si auto, výbavu, ako aj špecifiká cestnej premávky

Pred zahraničnou dovolenkou, ktorú absolvujete vlastným autom, je nevyhnutné skontrolovať vozidlo aj povinnú výbavu. V zime sa taktiež rozhodne oplatí pripraviť sa aj na neočakávané udalosti, napríklad keď uviaznete v dopravnej zápche, ktorá je spôsobená nehodou či kalamitou. Odporúča sa preto pribaliť si teplú deku, baterku, náhradné oblečenie a dostatok jedla a pitia.



Zároveň si pred odchodom skontrolujte hladiny kvapalín a dolejte nemrznúce zmesi. Nezabudnite sa uistiť, že máte plne funkčnú nabitú batériu a pre istotu si môžete zobrať aj štartovacie káble.







Snehové reťaze patria v niektorých horských oblastiach medzi povinnú výbavu. Pokiaľ budete kupovať nové, ubezpečte sa, že kupujete správnu veľkosť na vaše pneumatiky. V dnešnej dobe je nasadzovanie reťazí oveľa pohodlnejšie, nie je sa čoho obávať, ich konštrukcia a sťahovacie systémy inštaláciu výrazne uľahčujú.



Pre dlhšie cesty sa neodporúča prepravovať lyže vo vnútri vozidla, je to jednak nepohodlné, ale aj značne nebezpečné. Ideálny je strešný box, niekomu skôr vyhovuje záhradka. Pokiaľ si ich ale nechcete kupovať, dajú sa aj požičať.

Povinná výbava a predpisy v zahraničí

Medzi obľúbené lyžiarske destinácie, kam sa počas jarných prázdnin vyberú Slováci predovšetkým kvôli lyžovaniu, patria Rakúsko, Taliansko, Poľsko, Francúzsko či Švajčiarsko. Každá z krajín má svoje špecifiká, na ktoré treba myslieť.

Rakúsko

• Od 1. 11. do 15. 4. sú povinné zimné pneumatiky. Minimálna hĺbka dezénu je 4 mm.

• Svietenie je v zime povinné iba za zníženej viditeľnosti a v tuneloch. Pri zníženej viditeľnosti sú zároveň povolené

hmlovky.

• Vo výbave nesmie chýbať lekárnička, výstražný trojuholník a reflexná vesta pre vodiča.

Taliansko

• Zimné pneumatiky sú povinné iba v niektorých úsekoch označených dopravnou značkou a to od 15. 10. do 15. 4.

Minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm.

• Je povinné celodenné svietenie.

• V aute so sebou musíte mať výstražný trojuholník a reflexné vesty pre vodičov i všetkých spolujazdcov, ktorí

vystúpia z auta za zníženej viditeľnosti a v noci.

Švajčiarsko

• Zimné pneumatiky nie sú nariadené, ale vodič je zodpovedný za nehody spôsobené zlým stavom pneumatík.

Odporúča sa teda prezuť na zimné. Hĺbka dezénu musí zodpovedať predpísanej hĺbke v krajine registrácie vozidla,

v SR je to teda pre zimné pneumatiky 3 mm.

• Povinnosťou je mať na palube výstražný trojuholník v dosahu vodiča. Reflexné vesty sú iba odporúčané.

• Vo Švajčiarsku je povinné celodenné svietenie.

Francúzsko

• Zimné pneumatiky sú odporúčané na cestách pokrytých ľadom alebo snehom a povinné v úsekoch označených

dopravnými značkami. Minimálna hĺbka dezénu je vo Francúzsku 3,5 mm.

• Musíte voziť výstražný trojuholník a vodič je povinný nosiť pri opustení vozidla reflexnú vestu.

• Pre osobné autá je celodenné svietenie iba odporúčané.

Poľsko

• Zimné pneumatiky nie sú povinné. Odporúčajú sa od 1. novembra do 1. apríla, ale neexistuje zákon o zimných pneumatikách.

• Celodenné svietenie je povinné.

• K bezpečnostnému vybaveniu vozidiel patrí výstražný trojuholník, hasiaci prístroj a reflexné vesty pre všetkým pasažierov, ktorí vystúpia za mimoriadnych okolností z auta.