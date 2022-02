Čo je Bitcoin a ako dnes fungujú kryptomeny?

Zdroj: trader 2.0

Foto: getty images

dnes 8:00 -

Kryptomeny nie sú fyzické meny ako napríklad eurá, ale existujú len v digitálnom svete. Preto sa nazývajú aj digitálne meny. Vyzerá to komplikovane? Žiaden strach! Krok po kroku si spolu prejdeme základné pojmy.



Čo je to vlastne Bitcoin?

Kryptomena Bitcoin bola vytvorená v roku 2008 tajomnou osobou alebo skupinou známou pod pseudonymom Satoshi Nakamoto. Ich alebo jeho/jej identita je stále neznáma a pravdepodobne to tak navždy zostane.



Počiatočnú myšlienku pre vznik kryptomeny Bitcoinu publikoval Nakamoto vo vedeckom článku s názvom Bitcoin: Peer-to-Peer Electronic Cash System.

Bitcoin je vlastne mena, ktorá patrí všetkým a slúži ako prostriedok výmeny. Na zabezpečenie finančných transakcií používajú digitálne meny kryptografiu. Teda kontrolu nad vytváraním ďalších jednotiek (nových bitcoin mincí) a overovanie prevodu finančných prostriedkov - z toho vznikol pojem kryptomena. Pretože nepatrí nikomu a zároveň všetkým, každý sa môže podieľať na jej používaní a vývoji.



Využívanie Bitcoinu má viaceré výhody. Jednou z nich je to, že pre kryptomeny neexistuje centrálny orgán ako napríklad banka v klasickom finančnom svete. Narozdiel od bankových prevodov, transakcie trvajú len pár minút. . Ak potrebujete previesť peniaze na druhý koniec sveta, môže to byť naozaj komplikované. Najmä, ak sú tieto finančné prostriedky v inej mene. Trvá to niekoľko dní a banka si účtuje neúnosné poplatky.



Hlavné znaky Bitcoinu

• Bitcoin je decentralizovaná virtuálna mena, pretože systém funguje bez centrálnej banky alebo jediného správcu. Hodnota tejto virtuálnej meny nie je riadená žiadnym ústredným orgánom, ale samotnými používateľmi. V istom zmysle je to mena, ktorá skutočne patrí ľuďom.



• Bitcoin je kryptomena, pretože sa jedná o virtuálnu menu a nemá žiadnu fyzickú podobu /mince či bankovky/. Slúži ako prostriedok výmeny a používa kryptografiu na zabezpečenie finančných transakcií, kontrolu nad vytváraním ďalších jednotiek (nových bitcoin mincí) a overovanie prevodu finančných prostriedkov.



• Bitcoin je open source systém, čo znamená, že ho nikto nevlastní a každý sa môže podieľať na jeho používaní a vývoji.



• 21 000 000 mincí - toto je konečné číslo počtu bitcoinových mincí.



Využívanie Bitcoinu má viaceré výhody. Jednou z nich je neexistencia centrálneho orgánu, napríklad banky. Povedzme, že musíte previesť 1000 EUR zo Slovenska vašim príbuzným v Španielsku. Peniaze prechádzajú bankou na Slovensku a za spracovanie prevodu finančných prostriedkov sa účtujú poplatky. Španielská banka vašich príbuzných môže tiež účtovať poplatky a celý proces môže trvať niekoľko dní, najmä, ak peniaze posielate do krajiny s inou národnou menou.



Pri platbe Bitcoinom centralizované orgány neexistujú a transakcie vo väčšine prípadov trvajú iba niekoľko minút, aj keď finančné prostriedky posielate na druhú stranu sveta. Okrem toho, Bitcoin je mena, ktorá nie je obmedzená štátnymi hranicami. Pomalosť a geografické obmedzenia nie sú jedinou nevýhodou klasických bankových inštitúcií. Banky môžu kedykoľvek zmraziť alebo zablokovať účty svojich klientov, niekedy aj bez dostatočného odôvodnenia. Preto si niektorí ľudia myslia, že banky majú príliš veľkú moc.



Možno ste si tiež všimli, že kryptomena Bitcoin vznikla krátko po finančnej kríze v roku 2008. Niektorí dokonca veria, že kríza pomohla ku vzniku myšlienky decentralizovanej meny a bola jedným z dôvodov vzniku Bitcoinu, ako možnej budúcnosti menového systému.



Decentralizované siete

Keď prejdete do internetového prehliadača a zadáte adresu „www.google.com“, počítač začne konverzáciu s počítačmi Google. Počítače začnú spolu hovoriť a váš prehliadač zobrazuje obrázky, tlačidlá atď. Ak by servery Googlu boli z nejakého dôvodu nefunkčné, tieto obrázky a tlačidlá by sa vám nezobrazovali. Dôvodom je, že údaje sú uložené v centralizovanej sieti - sú na jednom mieste.



Aby sme pochopili, ako funguje Bitcoin, je nevyhnutné pochopiť, čo je decentralizovaná sieť. V decentralizovanej sieti sú údaje všade. Ak by spoločnosť Google používala decentralizovanú sieť, údaje by ste stále mohli vidieť, pretože sú všade a nielen na jednom mieste. Znamená to, že spoločnosť Google by nikdy nebola offline.









Záver

V tomto článku sme si v krátkosti vysvetlili základné pojmy. Celá problematika okolo Bitcoinu a Blockchainu je však oveľa obšírnejšia. Čo je to vlastne ten Blockchain a ako funguje? Kde nakúpim Bitcoin? Prečo má Bitcoin hodnotu? Je Bitcoin len bublina? Otázok je veľa a preto budeme pokračovať v ďalších článkoch.



Autorom je Jakub Kraľovanský, Trader 2.0