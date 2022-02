Nezamestnanosť v januári mierne stúpla, ostáva však pod 7 %

dnes 15:01 -

Miera evidovanej nezamestnanosti začiatkom tohto roka mierne stúpla. Napriek tomu sa však v januári s hodnotou 6,96 % naďalej udržala pod hranicou siedmich percent, a to štvrtý mesiac po sebe. Informovalo o tom v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Nezamestnanosť stúpla na 6,96 % z decembrových 6,76 %. Medziročne však došlo k poklesu, v januári 2021 bola totiž miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 7,81 %.

Na trhu práce sa v januári uplatnilo 12.672 uchádzačov o zamestnanie. Je to o 5097 osôb (o 67,29 %) viac ako počas predošlého mesiaca.

Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie bol v januári 187.951. Mesiac predtým bolo na úradoch práce evidovaných 182.760 osôb a pred rokom v januári 213.881.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov bola za prvý mesiac roka na úrovni 7,58 %. V decembri bola nižšia, a to 7,4 %, v januári 2021 zase vyššia (8,5 %).

Celkový počet evidovaných uchádzačov bol v januári 204.825. Mesiac predtým ich bolo 200.225 a v januári vlaňajška 232.839.

Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí poklesol na 92.469, čo je najmenej za posledných desať mesiacov. Na trhu práce sa ich v januári uplatnilo 2118, čo značí nárast oproti decembrovým 1371.

Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov je najnižší od marca 2020, a to 24.452. Vo veku do 29 rokov je evidovaných 45.530 osôb. Na trhu práce sa v januári uplatnilo 4021 uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov, čo je výrazne viac ako v decembri 2021, keď si prácu v tejto vekovej kategórii našlo 2682 ľudí.

Celkovo bolo z evidencie v januári vyradených 15.444 uchádzačov o zamestnanie. Pre nespoluprácu to bolo 238 osôb a z ostatných dôvodov bolo vyradených 2534 osôb.

Stúpol aj počet voľných pracovných miest, a to z decembrových 71.040 na 75.798 v januári. Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, 22.070 miest (podiel 29,12 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji - 3526 (podiel 4,65 %). Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov bol 36.575.

V prvom mesiaci roka evidovalo ústredie jedno nahlásenie hromadného prepúšťania, ktoré ohrozuje 69 zamestnancov.

Zastupujúci riaditeľ Inštitútu sociálnej politiky Štefan Domonkoš vníma viaceré ukazovatele pozitívne. Miera nezamestnanosti sa podľa neho javí byť čím ďalej, tým menej citlivá na epidemiologickú situáciu.

Napriek tomu inštitút predpokladá, že v najbližšom období dôjde k ďalšiemu miernemu nárastu nezamestnanosti, ktorý opäť vystrieda pokles. Stimulom oživenia bude otváranie ekonomiky Slovenska i ďalších krajín aj dočerpávanie eurofondov a peniaze z plánu obnovy.