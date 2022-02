Kontajnerovú loď s vozidlami Volkswagenu zachvátil pri Azoroch požiar

dnes 10:46 -

Kontajnerová loď s približne 4000 vozidlami z produkcie nemeckej skupiny Volkswagen na palube, ktorá smerovala do Spojených štátov, začala v stredu (16. 2.) večer horieť v Atlantickom oceáne južne od Azorských ostrovov. Oznámil to v piatok hovorca Volkswagenu. Všetkých 22 členov posádky previezli v stredu do bezpečia, povedal hovorca pre agentúru DPA, od ktorej TASR správu prevzala.

Podľa interného e-mailu americkej divízie Volkswagen USA, na ktorý sa odvoláva nemecký denník Handelsblatt, loď viezla 3965 vozidiel značiek VW, Porsche, Audi a Lamborghini.

Loď Felicity Ace smerovala z Nemecka do Davisville v americkom štáte Rhode Island, uvádza webová stránka Marine Traffic.

Situácia na lodi je už v súčasnosti stabilná a nehrozí nebezpečenstvo vzplanutia paliva alebo úniku paliva z lode do mora, dodal hovorca. V piatok by mali odborníci z holandskej záchrannej spoločnosti preskúmať možnosti, ako odtiahnuť loď do prístavu. Uviedla to portugalská tlačová agentúra Lusa.