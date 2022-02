dnes 10:01 -

Vyjadrenie: ŠÚ SR zrušil viac ako 7-tisíc malým podnikateľom povinnosť vykazovať zahraničný obchod Bratislava 18. februára (TASR) - V roku 2022 sú oslobodení od štatistického vykazovania dovozcovia alebo vývozcovia obchodujúci v rámci EÚ s tovarom v hodnote až do 1 milióna eur za rok.

Štatistický úrad zaviedol od r. 2022 pre podnikateľov nové pravidlá pri vypĺňaní mesačného štatistického výkazu o vývoze a dovoze tovaru v rámci EÚ a zvýšil prahy oslobodenia od povinnosti tieto výkazy predkladať. Od roku 2022 nemusia mesačné dáta odovzdávať všetky firmy, ktoré za rok doviezli či vyviezli v rámci EÚ tovar v hodnote až do 1 milióna eur. Prvé mesačné hlásenia za január 2022 sa podávajú v týchto dňoch.

Výsledkom je odbremenenie približne 7 400 menších firiem a podnikov od administratívnej záťaže podávať každý mesiac štatistické prehľady o dovoze a vývoze tovaru v rámci EÚ. Nové pravidlá oslobodili od povinnosti až 58 % dovozcov, ako aj 33 % vývozcov, ktorí ešte vlani povinne výkazy predkladali.

„Analýza pravidiel pre zaznamenávanie údajov o zahraničnom obchode nám umožnila pri udržaní kvality údajov prestaviť prahy oslobodenia a vyjsť v ústrety menším podnikom a podnikateľom, ktorých najvýraznejšie zaťažovalo vykazovanie dovozu a vývozu tovaru v rámci EÚ,“ uviedla Alžbeta Ridzoňová, riaditeľka odboru štatistiky zahraničného obchodu Štatistického úradu SR. Údaje o zahraničnom obchode sú dôležitým ukazovateľom kondície a výkonnosti ekonomiky krajiny.

Kvalitné údaje o zahraničnom obchode

Slovenský vývoz minulý rok dosahoval v priemere mesačne 7,4 miliardy eur a pri dovoze 7,2 miliardy eur. Kvalita údajov pritom neutrpí, väčší vývozcovia či dovozcovia s ročným vývozom či dovozom v rámci EÚ nad 1 milión eur realizujú približne 96 % slovenského vývozu a 92 % dovozu. Celkovo tak v roku 2022 bude ŠÚ SR zbierať údaje od približne 4 700 dovozcov a 3 200 vývozcov.

Do konca roku 2021 boli limity nastavené prísnejšie. Výkazy museli podávať aj menšie firmy, vývozcovia tovaru ročne už od 200-tisíc eur a dovozcovia od 400-tisíc eur. Nová úprava limitov sa dotkla subjektov z rôznych ekonomických oblastí. Prísnejšie kritéria však zostali zachované pre firmy, ktoré majú hlavný predmet podnikania v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva. Povinnosť vykazovať sa určuje podľa objemu dovozu aj vývozu za predchádzajúce obdobia, aktuálne pre tento kalendárny rok podľa údajov od 1. októbra 2020 do 30. septembra 2021.

Snaha zlepšiť zber údajov o zahraničnom obchode a zároveň zmierniť administratívnu záťaž podnikateľom je súčasťou modernizácie systému INTRASTAT, ktorý je prioritne vytvorený pre monitoring obchodu v rámci EÚ. ŠÚ SR sa významne podieľa na tvorbe jeho metodiky. „Systém INTRASTAT, prostredníctvom ktorého firmy vykazujú údaje o obchode v rámci EÚ, je jednoduchší ako colný systém, ale stále je považovaný za výrazne zaťažujúci. Preto sme radi, že sa podarilo priniesť zjednodušenie,“ vysvetlila Alžbeta Ridzoňová. Výmena mikroúdajov uľahčí podnikanie aj v budúcnosti

Najinovatívnejším prvkom modernizovaného systému INTRASTAT je výmena mikroúdajov o vývoze medzi národnými štatistickými orgánmi členských štátov EÚ. To prakticky znamená, že údaje o vývoze zo Slovenska do iného štátu EÚ, môžu byť súčasne zdrojom údajov pre zostavenie dovozu tohto cieľového štátu zo Slovenska. „Výmena mikroúdajov môže priniesť ďalšie úľavy podnikateľom a firmám. Môže nahradiť súčasný zber údajov od firiem najmä vykazujúcich dovozy tovaru v rámci EÚ. Vytvorí nám to priestor ďalej znižovať administratívnu záťaž podnikateľom,“ doplnila Alžbeta Ridzoňová.

Aby všetky členské štáty EÚ mohli v budúcnosti pristúpiť k plnohodnotnému využívaniu mikroúdajov, bolo potrebné doplniť do výkazov dve nové premenné - identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) partnera a krajinu pôvodu vyvezeného tovaru. Štatistika zahraničného obchodu bude aj naďalej poskytovať mesačné dáta o vývoze a dovoze vo veľmi podrobnej štruktúre a bude členená aj podľa partnerských členských štátov. Ďalšie podrobné informácie súvisiace s plnením spravodajskej povinnosti pri zahraničnom obchode sú na novej webovej stránke INTRASTAT-SK.

TASR o tom informovalo oddelenie komunikácie Štatistického úradu SR.