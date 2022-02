Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2021: Čo je nové a na čo si dať pozor

Zdroj: SKDP

Foto: TASR/M.Kapusta;F.Iván

dnes 0:59 -

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2021 majú fyzické osoby, ktoré dosiahli celkové zdaniteľné príjmy za rok 2021 vyššie ako 2 255,72 €. Ak máte daňovú rezidenciu na Slovensku, patria sem aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Ak je to aj váš prípad, prvé, čo k podaniu daňového priznania k dani z príjmov potrebujete, je zistiť, ktoré tlačivo daňového priznania je pre vás to správne.



1. Výber správneho tlačiva

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby – typ A je tlačivo, ktoré použijú fyzické osoby nepodnikatelia, ktoré nadobudli príjmy zo závislej činnosti (najmä zamestnania). V prípade, že ste o to nepožiadali vášho zamestnávateľa. Termín pre podanie žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania bol do 15.2.

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby – typ B je tlačivo je určené pre fyzické osoby, ktoré sú SZČO. Tento typ daňového priznania tiež podávate, keď máte príjmy zo závislej činnosti a mali ste v uplynulom roku aj ďalší zdaniteľný príjem, napríklad z predaja nehnuteľností, kapitálové výnosy, alebo podnikáte popri zamestnaní.



2. Zistite, ktoré sadzby dane z príjmov pre vás platia v roku 2021

Sadzby dane z príjmov sa líšia podľa toho, z akých zdrojov vám plynul príjem a v akej výške.

Zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov, t.j. zo závislej činnosti (zníženého o nezdaniteľné časti základu dane), z prenájmu nehnuteľností, z príjmov z použitia diela a podania umeleckého výkonu, a z ostatných príjmov sa uplatní táto sadzba:

• 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 eura

• 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 eura

Zo základu dane zisteného súčtom čiastkových základov dane z príjmov (ktorý sa zníži o nezdaniteľné časti základu dane a o daňovú stratu) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa uplatní táto sadzba:

• 15 % ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie nižšie ako 49 790 € - Novinka

• 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 981,94 € (vrátane), ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 €

• 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 981,94 € (vrátane) ak zdaniteľné príjmy (výnosy) sú za zdaňovacie obdobie vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 €

Novinkou v roku 2021 je zmena v uplatňovaní zníženej 15 %-nej sadzby dane z príjmov. Podľa novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov si zníženú sadzbu od roku 2021 budú môcť uplatniť len fyzické a právnické osoby s obratom do 49 790 €.







3. Nezabudnite na oslobodenie od dane, nárok na nezdaniteľné časti základu dane a na daňový bonus

Ak ste v roku 2021 dosiahli príjem napríklad z prenájmu alebo z príležitostných činností (napr. šitie rúšok), môžete si na tieto druhy príjmov uplatniť oslobodenie v súhrnnej výške 500 €. Ak bol tento váš príjem nižší ako 500 €, nemusíte ho v daňovom priznaní ani uvádzať.



Uplatnením nároku na nezdaniteľné časti základu dane si môžete znížiť čiastkový základ dane. Uplatnením nároku na daňový bonus na dieťa alebo nároku na zaplatené úroky z hypotéky si zas môžete znížiť vypočítanú daň z príjmov. Na uplatnenie týchto nárokov však musíte spĺňať zákonom stanovené podmienky, takže stojí za to si ich podrobne naštudovať, napríklad na stránke Finančnej správy SR.



4. Nepremeškajte dôležité termíny

Váš zamestnávateľ vás pravdepodobne vyzval, aby ste ho do 15.2. požiadali o ročné zúčtovanie preddavku na daň zo závislej činnosti. Ak ste si zvolili možnosť, že si podáte daňové priznanie sami, máte na to čas do 31.3.2022. V prípade, že tento termín z akéhokoľvek dôvodu nestíhate a chcete sa vyhnúť pokute, nezabudnite to oznámiť daňovému úradu do 31.3.2022. Lehota sa vám tak predĺži najviac o 3 kalendárne mesiace – do 30.6.2022. Na predĺženie lehoty musíte použiť tlačivo „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.“



Ak do svojho slovenského daňového priznania musíte zahrnúť aj príjmy zo zahraničia, ktoré sa v zahraničí zdaňujú, lehota na podanie vášho daňového priznania je 30.9.2022.



Odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je potrebné finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom, a to buď elektronicky alebo v papierovej forme, podľa toho akú máte komunikačnú povinnosť. Emailové odklady finančná správa v tomto roku neakceptuje, išlo o opatrenie, ktoré bolo platné iba v minulom roku. Vyplnené daňové priznanie môžete podať elektronicky, poštou alebo osobne do podateľne na daňovom úrade.



Nezabudnite daň vyčíslenú v daňovom priznaní zaplatiť. Dôležité je použiť správne číslo účtu (osobný účet daňovníka) a správny variabilný symbol, ktorý je uvedený na stránke Finančnej správy SR.



5. Neváhajte zveriť sa do rúk odborníkom

Je to všetko stále príliš zložité? Neviete, čo si môžete a čo nemôžete uplatniť ako výdavok? Oblasť daní je široká a neustále sa mení a vyvíja a chyby v daňovom priznaní môžu smerovať k vysokým pokutám. Slovenská komora daňových poradcov neodporúča využiť rady samozvaných odborníkov, ale obrátiť sa na daňového poradcu. Ak je členom Slovenskej komory daňových poradcvov, musel prejsť, na rozdiel od iných ekonomických profesií, odbornou skúškou Ministerstva financií SR, má povinnosť neustále sa vzdelávať a riadiť sa Profesijným etickým kódexom daňového poradcu. Navyše má povinnosť byť poistený pre prípad, že by vám nedopatrením spôsobil škodu.