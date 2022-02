Živnostníci si môžu zarátať pandemickú pomoc do príjmov v daňovom priznaní

dnes 16:16 -

Živnostníci si aj v tomto roku budú môcť započítať pandemickú pomoc do príjmov v rámci daňového priznania za rok 2021 pre účely uplatnenia daňového bonusu. Znížia si tak výslednú daň, ktorú platia štátu. Splnia totiž podmienku na získanie daňového bonusu na dieťa, ktorý si pre nízke príjmy nemohli uplatniť. Informoval o tom vo štvrtok tlačový odbor Ministerstva financií (MF) SR.

"V prípade, ak živnostník už svoje daňové priznanie k dani z príjmov podal a má nárok na túto daňovú úľavu, nemusí sa báť, že by o ňu prišiel. Na stránke Finančnej správy SR môže elektronicky podať v termíne do 31. marca 2022 opravné daňové priznanie a po tomto termíne dodatočné daňové priznanie, a to bez hrozby dodatočných sankcií," vysvetlil tlačový odbor.

Táto pozitívna zmena sa podľa slov rezortu dotkne aj zamestnancov, ktorí pre protipandemické opatrenia nemohli vykonávať svoju prácu. Aj títo daňovníci dostali pomoc od štátu, napríklad formou vyplácania pandemického nemocenského či ošetrovného príspevku. "Zamestnanec výšku tejto pomoci oznámi svojmu zamestnávateľovi v prípade, ak mu jeho príjem doteraz nestačil na uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Všetci, ktorí požiadali o ročné zúčtovanie, tak môžu urobiť až do 10. marca 2022," skonštatovalo ministerstvo.