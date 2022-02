dnes 14:16 -

Obchodné zväzy odmietajú kritiku vinárov, že by zneužívali postavenie na trhu. Uviedli to pre TASR Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu (ZO) SR v reakcii na stredajšiu (16. 2.) kritiku Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS), že reťazce síce zvyšujú predajné ceny slovenských vín, ale nepremietajú ich do nákupných cien od slovenských vinárov.

"Rozumieme frustrácii vinohradníkov a vinárov z pandemických opatrení, ktoré zrušili verejné podujatia, festivaly alebo zatvorili gastrosektor, ale za tie nemôžu obchodníci. Toto sa však dialo aj v iných európskych krajinách, kde jednotlivé vlády kompenzovali tieto výpadky cez špeciálnu covidovú pomoc. To sa u nás nedialo a nie je to vinou obchodníkov, ale rozhodnutím vlády," priblížil Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Naopak, obchodníci podľa neho v mnohých prípadoch pomohli vinárom aj tým, že zalistovali produkty tradične určené do HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne, pozn. TASR) segmentu v čase, keď boli reštaurácie a hotely úplne či čiastočne zatvorené.

Rovnako podľa Krajčoviča nie je pravda, že by obchodníci zneužívali svoje postavenie na trhu. Na Slovensku platí najprísnejší zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami v celej EÚ. Zároveň podľa neho samotný Štatistický úrad SR potvrdil, že potraviny tlačili v minulom roku infláciu nadol, keď priemerná inflácia na potraviny bola na Slovensku iba 1,8 %, čo je najlepší výsledok za posledné štyri roky.

Podľa neho sa aj v tomto roku budú obchodníci snažiť udržať cenu potravín pod priemerom inflácie na Slovensku. Zdôraznil, že obchodníci nie sú pôvodcovia inflácie. "Naopak, aj im výrazne stúpajú náklady, či už personálne alebo za energie. Avšak množstvo z týchto nákladov nepremietajú do cien a sú schopní ich rozplynúť vo vlastnej sieti, o čom hovoria aj minuloročné čísla inflácie za potraviny," poznamenal s tým, že je pre nich neprijateľné požadovať protiprávnu reguláciu, akú navrhujú vinári a vinohradníci, namiesto riešenia skutočných problémov, ako napríklad neposkytnutie covidovej pomoci, nezaradenie agropotravinárstva do plánu obnovy či vysoké odvodové zaťaženie.

Podľa slov prezidentky ZO SR Nadeždy Machútovej slovenskí obchodníci v ostatnom období opakovane akceptovali požiadavky dodávateľov vína, s ktorými spolupracujú, na zvýšenie cenníkov. "Stalo sa tak v treťom kvartáli 2021 aj začiatkom roka 2022. Maloobchodné ceny sa zvyšovali iba vtedy, keď sa menila nákupná cena od dodávateľov," doplnila.

"Snaha obchodníkov vyrokovať čo najnižšiu nákupnú cenu tovaru je úplne prirodzená záležitosť. Členovia Zväzu obchodu SR však rozhodne aktuálnu krízu nezneužívajú, ani nevyvíjajú tlak na dodávateľov na udržanie cien spred pandémie. So svojimi obchodnými partnermi vedú korektné rokovania a podpísané kúpne ceny sa korektne dodržiavajú," uzavrela Machútová.

Výkonná riaditeľka ZVVS Jaroslava Kaňuchová Pátková v stredu (16.2.) uviedla, že obchodné reťazce postupne zvyšujú predajné ceny slovenských vín, slovenským vinárom sa však ceny, za ktoré predávajú víno obchodníkom, nezvýšili už tri roky po sebe. Obchodníci v čase pandémie podľa nej profitujú zo svojho dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu, a tak likvidujú slovenských výrobcov vín.