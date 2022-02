Ak reťazce nebudú pri kontrolách súčinné, zvážime úpravu legislatívy

dnes 9:16 -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zváži aj úpravu legislatívy, ak nebudú reťazce pri kontrolách obchodných marží súčinné. Uviedol to pre TASR šéf MPRV SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v reakcii na kritiku Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS), že reťazce síce zvyšujú predajné ceny slovenských vín, ale nepremietajú ich do nákupných cien od slovenských vinárov.

"Túto tému som otvoril aj na ostatnom stretnutí so zástupcami reťazcov, tak so Zväzom obchodu SR, ako aj so Slovenskou alianciou moderného obchodu. Mám s nimi ďalšie stretnutie vo štvrtok o 11.00 h na MPRV, kde budem od nich žiadať informácie, ako reagujú na zvýšenie cien výrobcov, ako ich premietajú do svojich cien," priblížil agrominister.

"Pre mňa je dôležité, aby sme zistili, že svoje marže (reťazce) neúmerne nezvyšujú. Rozumiem, že majú nejakú nominálnu maržu, ktorú potrebujú na svoje fungovanie. Nevidím však dôvod, aby výrazne zvyšovali svoju maržu. Budeme preto robiť kontroly (reťazcov) a pokiaľ sa do nich dobrovoľne nezapoja, budeme rozmýšľať o legislatívnych nástrojoch, ako si spoluprácu zariadiť," dodal Vlčan.

Výkonná riaditeľka ZVVS Jaroslava Kaňuchová Pátková uviedla, že obchodné reťazce postupne zvyšujú predajné ceny slovenských vín, slovenským vinárom sa však ceny, za ktoré predávajú víno obchodníkom, nezvýšili už tri roky po sebe. Obchodníci v čase pandémie podľa nej profitujú zo svojho dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu, a tak likvidujú slovenských výrobcov vín.