Plénum nebude rokovať o zdanení elektrární, vláda vzala návrh späť

Parlament nebude rokovať o vládnom návrhu zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Tento návrh, rovnako ako nadväzujúcu novelu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, v stredu vzala späť vláda. Kabinet pritom pôvodne poslancom navrhoval, aby oba návrhy prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrhom zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením malo dôjsť k zavedeniu dane z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Zdaňovacím obdobím mal byť kalendárny mesiac a predmetom dane nadmerný zisk pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.

Daň mal platiť držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky alebo povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. Štát mal od výrobcov žiadať 50 % sumy vyrátanej ako súčin množstva vyrobenej elektriny v tomto jadrovom zariadení a dodanej na trh s elektrinou za zdaňovacie obdobie vyjadrenej v megawatthodinách a nadmerného zisku.

Nadmerný zisk rezort hospodárstva stanovil ako rozdiel priemerných cien elektrickej energie na burze za obdobie od 1. januára roka, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu roku, do 30. júna roka, ktorý predchádza rozhodujúcemu roku, a ekonomických nákladov na výrobu elektriny v jadrovom zariadení v eurách za megawatthodinu.

Z novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 vyplývalo, že návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením zníži hotovostný schodok štátneho rozpočtu o 7,4 milióna eur.

Novú daň z nadmerného zisku z výroby elektriny v jadrových zariadeniach aj novelu zákona o štátnom rozpočte vláda schválila minulý týždeň. Po rokovaniach so Slovenskými elektrárňami (SE), ktorých sa navrhovaná daň priamo dotkla, však v stredu minister financií Igor Matovič (OĽANO) podpísal so SE memorandum, podľa ktorého bude táto firma dodávať slovenským domácnostiam až do roku 2024 elektrinu za rovnaké ceny ako v súčasnosti. Vláda za to firme sľúbila, že jej počas tohto obdobia výraznejšie nezmení dane, poplatky či odvody.