Čísla, ktoré neveštia pre život na dôchodku nič dobré: 6 dôvodov, prečo vstúpiť do 2. piliera

V druhom pilieri si z približne 2,5-miliónovej populácie vo veku 18-62 rokov aktuálne sporí niečo vyše 1,6 milióna Slovákov. Ďalšie stovky tisíc ľudí sa pravdepodobne spoliehajú výlučne na 1. pilier, čo je vysoké riziko.

Spoliehať sa na štát a 1. pilier povedie k biednemu dôchodku

Stačí jedno číslo na ilustráciu: kým dnes dosahuje priemerný dôchodok približne 42 % priemernej mzdy, odborníci odhadujú, že do budúcna klesne toto číslo pod 30 %. To znamená, že dnešné dôchodky môžu byť o tretinu nižšie (a v prípade finančných problémov štátu klesnú pravdepodobne ešte viac).



Z toho vyplýva jediné: je nevyhnutné začať si čím skôr sporiť v 2. pilieri. „Kľúčové je však, kde si v ňom sporíte. Každý, kto má na to vhodný vek a rizikový profil, by mal jednoznačne svoje úspory smerovať kompletne alebo aspoň sčasti do rastového fondu,“ radí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko. Tieto fondy, či už akciové alebo indexové, totiž zarábajú rok čo rok mnohonásobne viac ako tzv. garantované fondy.

Neplatí to len pre slovenský 2. pilier, ale tento vývoj potvrdzuje aj vyše 100 rokov najstaršieho, amerického finančného trhu. Inak povedané, za posledné storočie sa akcie a akciové indexy zhodnotili v priemere o približne 7-10 % ročne, a to vrátane všetkých kríz a poklesov. To je mnohonásobne viac ako zarobili dlhopisy, s ktorými pracujú aj tzv. garantované fondy v 2. pilieri.



V 2. pilieri majú Slováci viac ako 11 miliárd, o približne rovnakú sumu však už prišli

Ďalšou zlou správou pre budúcich dôchodcov je dnešný pomer úspor v 2. pilieri v garantovaných a rastových fondoch. Podľa štatistík dôchodkových správcovských spoločností (DSS) vyše 60 % úspor majú Slováci vložených v garantovaných dlhopisových fondoch. „Ešte v roku 2013 ich tam presunula vláda a niekoľko stotisíc Slovákov, vrátane mladých ľudí, odvtedy s týmito úsporami nehýbalo. Výsledkom je obrovská strata, ktorú odborníci odhadujú na 7 až 10 miliárd eur, podľa toho, s ktorým zahraničným správcom alebo indexom sa výkonnosť porovnáva,“ vysvetľuje Marián Búlik. Len za rok 2021, ktorý na finančných trhoch po celom svete priniesol mimoriadne zhodnotenie, sa strata odhaduje na 1,5 miliardy eur. „Dnes majú Slováci na súkromných účtoch v 2. pilieri vyše 10 miliárd eur. Ak by však mali svoje úspory celý čas v rastových fondoch a správcom by sa darilo optimálne investovať, mohli byť úspory dvojnásobné,“ dodáva analytik.







Tieto čísla neveštia pre život Slovákov na dôchodku nič dobré. Nič však ešte nie je stratené. V kombinácii 3. piliera (DDS) a 4. piliera (čiže pravidelných investícií do podielových a ETF fondov) a zhodnocovania úspor v 2. pilieri v rastovom fonde sa dá mnohé dohnať. A to aj vtedy, keď má človek 35, 40 či 50 rokov. Nehovoriac o mladých ľuďoch, ktorí si investovaním od prvej výplaty môžu vytvoriť veľké úspory.



6 dôvodov, prečo vstúpiť do 2. piliera

Dôvodov, prečo vstúpiť do 2. piliera, je mnoho. To sú tie najdôležitejšie:

Aj vďaka 2. pilieru si môžete udržať na dôchodku rovnakú životnú úroveň ako dnes: pri dostatočne dlhom investovaní v 2., 3. a 4. pilieri dokážu úspory z veľkej časti vykryť rozdiel medzi štátnym dôchodkom z 1. piliera a vaším súčasným platom;

2. pilier vás nestojí ani cent navyše: všetky úspory smerujúce do 2. piliera pochádzajú z povinných odvodov;

Peniaze na osobnom účte sú len vaše: po dosiahnutí dôchodkového veku vám ich môže vyplácať DSS alebo si zakúpite tzv. doživotný dôchodok od niektorej poisťovne

O výhody 1. piliera neprichádzate: dôchodok sporiteľov sa bude skladať z 1. a 2. piliera;

Vyberáte si, kde sa úspory zhodnocujú: na výber máte 5 DSS a v každej z nich aj rastové fondy;

Máte neustály prehľad o svojich úsporách: cez klientsku zónu vždy viete, ako sa darí vášmu fondu a koľko už máte nasporené na dôchodok;

Ak to zhrnieme, 2. pilier je vhodný pre každého, komu do dôchodku chýba viac ako 10 rokov. Čím dlhšie sa vaše úspory v 2. pilieri zhodnocujú v niektorom z rastových fondov, tým pravdepodobne vyššie budú celkové výnosy. „Podmienkou je však vhodný rastový fond. O tom, či zmeniť vás súčasný fond, je dobré poradiť sa s finančným sprostredkovateľom,“ uzatvára Marián Búlik.