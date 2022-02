V koalícii diskutujeme aj o jednorazovej pomoci s infláciou

dnes 15:33 -

Vládna koalícia sa dohaduje aj na ďalšej pomoci v súvislosti so zdražovaním. Povedala to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v stredu po rokovaní vlády. Načrtla, že v balíku opatrení, o ktorom sa diskutuje, sa nachádza aj jednorazová pomoc pre zraniteľných ľudí v súvislosti s infláciou. Pomoc by mohla prísť už tento rok.

Podobne ako pri otázke zdražovania energií, ktoré sťažilo situáciu napríklad mnohým dôchodcom alebo slobodným mamičkám, chce Remišovej strana riešiť aj pomoc a ochranu ľudí pred infláciou. "O tomto stále rokujeme v rámci koalície. Tak ako sme postupne dospeli k riešeniu cien energií, tak sa blížime aj k riešeniu týchto problémov," poznamenala vicepremiérka s tým, že inflácia je síce celosvetový problém, štát je tu však podľa nej na to, aby v najkritickejších momentoch pomohol tým najzraniteľnejším.

Jednorazová pomoc s rastom spotrebiteľských cien pre zraniteľných je podľa jej slov súčasťou celého balíčka opatrení. Viac zatiaľ povedať nechcela. "Nerada by som to špecifikovala, je to stále v štádiu riešenia. Nie je jednoduché to urobiť tak, aby to bolo aj adresné, aj efektívne," vyhlásila s tým, že na tom pracuje viacero rezortov.

Remišová si myslí, že na príklade stabilizácie cien elektriny vidieť, že v kľúčových a zlomových momentoch, keď to ľudia najviac potrebujú, je koalícia jednotná. Napriek názorovým rozdielom vie dospieť k dohode na zásadných témach.

Pri odpovedi na otázku, či pomoc s infláciou pre zraniteľných príde už tento rok, vyzdvihla, že súčasný rok je pre ľudí ťažký. "Áno, nejaká prvá časť tých opatrení by bola už tento rok," uzavrela ministerka.