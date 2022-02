Garancia ceny elektriny je pre SE lepšia ako mimoriadna daň

dnes 15:16 -

I keď je strata zisku Slovenských elektrární (SE) na dodávky elektriny pre domácnosti za garantované ceny do roku 2024 približne rovnaká, akou by bola daň z nadmerného zisku pripravovaná vládou, je pre podnik v stredu podpísané memorandum z pohľadu komunikácie s bankami a akcionármi výhodnejšie. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Vláda v minulom týždni schválila zákon o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením a podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) táto daň mala priniesť do štátneho rozpočtu v tomto roku 50 miliónov eur a v ďalších rokoch po 300 miliónov eur. Namiesto tejto dane sa SE dohodli s vládou na dodávkach elektriny pre domácnosti do roku 2024 za aktuálne regulované ceny vo výške približne 61 eur za megawatthodinu (MWh). Podnik vyrátal stratu z tejto transakcie na 850 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Zástupcovia SE upozorňovali, že navrhovaná daň privedie podnik do krachu. Minister financií však s takýmto tvrdením nesúhlasil, nakoľko štát chcel firme garantovať určitý zisk a vziať si polovičku nadzisku. "Garantovaný zisk, keď má nejakú firmu priviesť do bankrotu, tak to úplne nesedelo," povedal Matovič.

Minister však pripustil, že pôvodné výpočty nemuseli byť celkom presné, pretože SE predávajú elektrinu pod burzovými cenami. "V tomto prípade aj oni pochopili, a my sme im to uznali, že toto bude lepšia cesta aj z pohľadu verejnej komunikácie voči bankám a akcionárom," dodal Matovič.

Člen predstavenstva Energetického a průmyslového holdingu Jan Špringl zdôraznil, že sa dohodou podarilo odvrátiť hroziaci ekonomický kolaps Slovenských elektrární. "Veríme, že tento model podpory sa nám podarí obhájiť pred financujúcimi bankami a nájdeme u nich pochopenie," uviedol Špringl. Generálny riaditeľ SE Branislav Strýček dodal, že akcionári SE ponúkli mechanizmus pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva na roky 2023 – 2024 tak, aby nebola ohrozená životaschopnosť firmy, jej schopnosť dodržať svoje záväzky voči bankám a veriteľom. Elektrárňam dohoda umožní pokračovať v prácach na uvedení 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky a na dokončení 4. bloku.