Vyhliadky na zvyšok zimnej sezóny na Liptove sa zlepšujú

Silvestrovské pobyty na Liptove boli túto zimnú sezónu obsadené v priemere na 49 percent, prvý januárový týždeň na 40 percent. Vyplýva to z prieskumu obsadenosti ubytovacích zariadení na Liptove od 25. decembra minulého roku do februára 2022. TASR o tom v stredu informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov. Vyhliadky na zvyšok sezóny sú však podľa nej lepšie. Môže za to postupné uvoľňovanie epidemických opatrení aj narastajúci trend dopredaja kapacít na poslednú chvíľu.

"Rezervácie na poslednú chvíľu v takom veľkom množstve na Liptove v minulosti neboli časté. Tento trend priniesla doba. Verím, že postupné uvoľňovanie opatrení situáciu zlepší a čaká nás do konca apríla ešte pekná zima," uviedol predseda predstavenstva liptovskej OOCR Ján Blcháč. Dodal, že vítajú najmä možnosť ubytovať už aj ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19 s negatívnym testom.

Šarafínová podotkla, že v regióne počas zimy už dávno neboli tak dobré snehové podmienky ako túto sezónu, a to nielen na svahoch. "Naše čísla však o tom nehovorili. Zaknihovali sme najhoršie obsadenosti počas silvestrovských pobytov za posledných viac ako desať rokov. V priemere sme od januára do začiatku februára dosiahli len 32-percentnú obsadenosť," skonštatovala.

Najlepšie obsadenosti podľa Šarafínovej dosahovali chaty a všeobecne zariadenia v blízkosti lyžiarskych stredísk. Darilo sa najmä cez víkendy. Výpadok zahraničnej klientely zhodnotila ako obrovský, v regióne túto zimu pocítili predovšetkým úbytok Čechov.