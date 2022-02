Obchodníci zneužili pandémiu a kým oni profitujú, vinári živoria

dnes 13:16 -

Obchodné reťazce postupne zvyšujú predajné ceny slovenských vín, slovenským vinárom sa však ceny, za ktoré predávajú víno obchodníkom, nezvýšili už tri roky po sebe. Uviedla to Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS).

Obchodníci v čase pandémie podľa nej profitujú zo svojho dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu, a tak likvidujú slovenských výrobcov vín. Pandémia úplne znemožnila predaj slovenských vín na rôznych vinobraniach, vinných cestách a iných tradičných podujatiach, na ktorých slovenské víno neodmysliteľne patrí. Zároveň na dlhý čas obmedzila predaj aj v reštauračných a stravovacích zariadeniach.

Jediným odbytovým kanálom sa pre vinárov a zároveň aj jediným miestom, kde sa dalo kúpiť slovenské víno, tak mohol byť podľa Kaňuchovej Pátkovej obchodný reťazec. Obchodníci však túto skutočnosť podľa nej zneužili a tlačia na extrémne nízke výkupné ceny slovenských vín. Marža obchodníkov sa však počas pandémie zvýšila o 10 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou.

"V dôsledku zvyšujúcich sa cien energií, obalových materiálov a ďalších vstupných nákladov na nám zvýšili výdavky o 12 až 15 % na každej vyrobenej fľaši. Požiadavka obchodných reťazcov na udržanie a dokonca v mnohých prípadoch aj na znižovanie výkupných cien vína je pre nás neprijateľná. Je na mieste, aby sa obchodníci začali k svojim dlhoročným partnerom dodávateľom správať korektne," vysvetlila Kaňuchová Pátková.

Zdôraznila, že ZVVS požaduje prijatie adekvátnych opatrení, aby sa aktuálna situácia so zvyšujúcimi sa nákladmi na výrobu zastabilizovala. Listom preto zväz požiadal ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) o zorganizovanie okrúhleho stola, pri ktorom by sa problematika prediskutovala a navrhli by sa vhodné riešenia, ktoré by sa v čo možno najkratšom čase uplatnili v praxi.

Zväz podľa riaditeľky zároveň apeluje, aby sa v budúcnosti pri prijímaní núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie v krajine uplatnila aj klauzula, ktorá zakáže zneužívať zvýhodnené postavenie predávajúceho vyplývajúce z prijatých opatrení a obmedzí maržu na hodnotu spred núdzového stavu.