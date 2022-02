Poslanec I.Wzoš upozornil na neúmerné zvýšenie cien tepla,PES to odmieta

dnes 10:16 -

Ceny tepla v Poprade sa neúmerne zvýšia. Na stredajšom rokovaní tamojšieho mestského zastupiteľstva (MsZ) to tvrdil poslanec Igor Wzoš, ktorý navrhol zaradiť do programu doplnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v Popradskej energetickej spoločnosti (PES). Vedenie PES tieto vyjadrenia odmieta a tvrdí, že ceny za teplo sú v Poprade porovnateľné s priemerom Slovenska.

Wzoš chcel okrem kontroly odvolať troch členov dozornej rady PES dosadených z radov poslancov. Jeho dva návrhy na zmenu programu MsZ napokon neprešli, v diskusii však upozornil, že cena plynu dramaticky rastie a PES na tento stav nezareagovala adekvátnym spôsobom.

„Na začiatku roka bola cena plynu 16,5 eura za megawatt, na konci roka to bolo už 80 eur. Každý mesiac rástla cena o 10 percent, čo je obrovské zvýšenie a ja som nezaregistroval, že by na to PES a jej orgány, dozorná rada, kde sú zastúpení poslanci MsZ a valné zhromaždenia, ktoré zastupuje primátor mesta, reagovala,“ skonštatoval Wzoš.

Dodal, že dozorná rada spoločnosti v minulom roku zasadala naposledy v júni a podľa neho nekonala tak, ako mala. Dodal, že v niektorých prípadoch sa náklady na bývanie zvýšia aj o 600 eur ročne.

Vedenie PES tieto tvrdenia odmieta, konateľka Silvia Šifrová upozornila, že firma nezanedbala žiadne povinnosti. "Sme regulovaným subjektom, ktorý sa riadi zákonom o cenovej regulácii v tepelnej energetike. My podávame cenový návrh a ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) ho počas cenového konania preskúma a následne vydá rozhodnutie o cene tepla. Náklady na domácnosť budú podľa platného rozhodnutia na rok 2022 vyššie priemerne asi o 21,25 eura za mesiac," objasnila Šifrová.

Dodala, že ak sa aj niektorým obyvateľom náklady na bývanie zvýšia o viac ako 50 eur mesačne, tak len preto, že sa im zvyšovali aj iné položky, prípadne mali príliš nízke zálohové platby v predošlom období. Šifrová upozornila, že k výraznému zvýšeniu cien dochádza vo väčšine slovenských miest a dôvod je rovnaký – výrazná zmena ceny nakupovaného paliva. "Cenu plynu na svetovej burze nemôžem ovplyvniť ani ja, ani zástupcovia mesta či štátu. V Humennom je cena tepla 161 eur, v Bratislave je to 110 eur, v Poprade 101 eur. V porovnaní cien tepla v mestách východného Slovenska je tak Poprad na posledných priečkach,“ dodala Šifrová.