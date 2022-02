Po 20 rokoch predal komoditný koncern Glencore svoj podiel v ruskej Russnefti

dnes 19:46 -

Svetový obchodník s komoditami Glencore predal svoj podiel v ruskej ropnej spoločnosti Russnefť. Investície do ruskej firmy tak ukončil po zhruba dvoch desaťročiach.

K predaju dochádza v období jedného z najväčších napätí vo vzťahoch Ruska a západných štátov od skončenia druhej svetovej vojny a v situácii, keď sa niektoré západné spoločnosti usilujú znížiť svoju expozíciu voči ruským aktívam. Ako však uviedol šéf Glencore Gary Nagle, pre predaj podielu v Russnefti sa rozhodli preto, že aktíva tejto firmy už nie sú pre biznis Glencore podstatné. Meno kupca a ani hodnotu transakcie nezverejnil.

Podľa analytikov krok Glencore súvisí so zhoršujúcou sa situáciou v Rusku, ďalšie firmy však rovnaký krok urobiť nemusia. "Vystúpenie spoločnosti Glencore z Russnefti má súvis so zhoršujúcou sa investičnou klímou na ruskom trhu, automaticky to však neznamená, že aj ďalší zahraniční investori začnú predávať svoje podiely v ruských firmách," povedal pre agentúru Reuters Dmitrij Marinčenko z ratingovej agentúry Fitch Ratings.

Ako uviedol zdroj z ruského ropného trhu, Glencore sa pre odchod z Russnefti rozhodla v správny čas. "Ceny ropy sú dobré, zatiaľ čo to aktívum je dosť rizikové," povedal zdroj.

Pod ústup z ruského trhu sa však do veľkej miery podpísala aj zmena vo vedení firmy Glencore. Ivana Glasenberga vystriedal v lete minulého roka Juhoafričan Gary Nagle. Glasenberg, ako aj šéf ropnej divízie Alex Beard mali užšie vzťahy s Moskvou.