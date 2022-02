Kompetencie územného plánovania a výstavby by mal prevziať nový úrad

dnes 17:46 -

Kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia by mal prevziať nový ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Ten by mal mať aj vertikálnu štruktúru podriadených úradov a právomoc doterajších stavebných úradov by mala prejsť na jeho pracoviská v regiónoch. Vyplýva to z novely zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorý v utorok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

"Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s návrhom rekodifikácie stavebného zákona zriadiť nový ostatný ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby SR na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia," uvádza sa v materiáli.

Centrálne bude podľa novely zákona povoľovanie stavieb riadiť novozriadený úrad, ktorý bude aj špecializovaným stavebným úradom pre niektoré stavby a právomoc doterajších stavebných úradov, ktorým sú obce, prejde na jeho pracoviská v regiónoch.

Pri novom úrade by mal pôsobiť aj poradný orgán pre územné plánovanie, v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv, ako aj zástupcov obstarávateľov a univerzít architektonického a urbanistického zamerania. Pokiaľ novelu zákona schváli parlament, mala by podľa tohto návrhu platiť od začiatku budúceho roka.