Na výstavbu obchvatu Prievidze vyhlási SSC súťaž po udelení stavebného povolenia

Časť obchvatu Prievidze ešte nemá právoplatné stavebné povolenie. Od jeho udelenia bude závisieť i vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa prác. Pre TASR to uviedol Martin Guzi z komunikačného odboru Slovenskej správy ciest (SSC).

Cestári rovnako finišujú s vysporiadaním pozemkov pod budúcou stavbou. "Pozemky sú vysporiadané na 99,5 percenta. Predpoklad ukončenia majetkovoprávneho vysporiadania je v druhom štvrťroku tohto roka," ozrejmil Guzi.

Náklady na 1. etapu 2. stavby cestného ťahu v trase budúcej cesty I/64 odhadla SSC na 30,1 milióna eur. S výstavbou plánovala podľa zámeru, ktorý predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie, ešte tento rok.

Obchvat by mal podľa cestárov priniesť zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy i zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie na zostávajúcej komunikácii. Stavba zabezpečí aj zníženie hlukového a emisného zaťaženia na prieťahu cez centrum.

Výstavbou časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 sa podľa SSC doplní obchvatová komunikácia mesta o ďalší úsek, umožní sa tiež priame prepojenie z Bojníc na cestu I/9 a sčasti sa odľahčí centrum mesta o smery na Handlovú a na smer Nováky.

Časť obchvatu chce SSC financovať z fondov Európskej únie, čo znamená, že dobudovať by ho mala do konca roka 2023 v nadväznosti na koniec aktuálneho programového obdobia. Obchvat mesta zaradilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR i do harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry.

Prvý úsek stavby I/64 - obchvat Prievidza začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.