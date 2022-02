Nezamestnanosť v Británii vo 4. kvartáli stagnovala, reálne mzdy klesli

dnes 9:31 -

Miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala v posledných troch mesiacoch minulého roka nezmenená. A zároveň sa počet zamestnancov mierne znížil a klesli aj mzdy upravené o infláciu. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu ONS.

Konkrétne, miera nezamestnanosti v Spojenom kráľovstve zostala v období október-december 2021 na úrovni 4,1 %, ktorú dosiahla v predchádzajúcich troch mesiacoch do konca novembra. To je najnižšia miera nezamestnanosti od 2. štvrťroka 2020. Tento výsledok sa zhoduje s odhadmi ekonómov.

Celkový počet pracujúcich ľudí v Británii sa pritom znížil vzhľadom na šírenie variantu omikron nového koronavírusu, a to o 38.000. To bol ich najväčší pokles od troch mesiacov do konca februára 2021, keď boli v Británii zavedené prísne blokády.

Údaje ONS ukázali tiež, že v januári 2022 sa počet zamestnancov na výplatných listinách zvýšil o 108.000 na rekordných 29,5 milióna ľudí.

ONS ďalej informoval, že priemerný týždenný zárobok vrátane odmien v Spojenom kráľovstve sa za tri mesiace do decembra 2021 medziročne zvýšil o 4,3 %, čo je o niečo viac ako nárast o 4,2 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Aj priemerná mzda bez odmien stúpla, a to o 3,7 % po náraste o 3,8 % za tri mesiace do konca novembra.

Po očistení o infláciu však priemerná mzda Britov bez odmien klesla o 0,8 % a s odmenami o 0,1 %, a to prvýkrát od júla 2020.

TASR prevzala správu od agentúry AFP.