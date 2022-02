Daňový bonus sa dá uplatniť aj z príspevkov do 3. piliera

dnes 9:16 -

Výpisy od doplnkových dôchodkových spoločností (DDS) z 3. penzijného piliera už chodia viac než 900.000 Slovákom, ktorí si v tomto doplnkovom nástroji sporia na dôchodok. Ak zmluvu uzatvorili po 1. januári 2014, príde im aj potvrdenie o zaplatených príspevkoch, ktoré treba priložiť k ročnému zúčtovaniu dane alebo k daňovému priznaniu. Dá sa totiž na ne uplatniť daňový bonus. Upozornil na to investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.

Príspevky do doplnkového piliera sú častým benefitom vo firmách, podľa odborníka sa však 3. pilier oplatí aj pre živnostníkov, dohodárov či študentov. "Do 3. piliera si môže dobrovoľne prispievať každá fyzická osoba, či už ide o zamestnanca, živnostníka alebo aj konateľa spoločnosti. Túto možnosť majú aj dohodári, študenti alebo nezamestnaní. Do 3. piliera odporúčam posielať 15 eur mesačne, aby si účastník ročne vložil 180 eur a následne si mohol uplatniť maximálny daňový bonus 34,20 eura," poznamenal Burda.

Do doplnkového piliera sa dá prispievať aj vyššou čiastkou, odborník však odporúča pri vyššej investícii radšej zvážiť aj iné možnosti. "Keby sme sporenie v 3. pilieri porovnali napríklad s investovaním do ETF fondov (fondy obchodované na burze, pozn. TASR), s 3. pilierom sú spojené vyššie poplatky a zisk podlieha zdaneniu. Preto neodporúčam prispievať do 3. piliera vyššie čiastky, napríklad 50 či 100 eur mesačne a radšej ich investovať napríklad do spomínaných ETF, ktoré sú spojené s nižšími poplatkami, dosahujú vyššie zhodnotenie a po roku sú oslobodené od zdanenia," vysvetlil Burda.

Obzvlášť zamestnancom radí Burda pýtať sa svojho zamestnávateľa na tento benefit. V niektorých firmách totiž prispievajú zamestnancom do 3. piliera aj vyššími sumami, než je vklad zamestnancov.

Burda vidí výhodu 3. piliera aj v tom, že preň neplatí podmienka vstupu do 35 rokov veku ako pri 2. pilieri. Slováci však podľa odborníka prípravu na dôchodok podceňujú a spoliehajú sa na štát. Mali by sa však skôr spoliehať v prvom rade na seba a ideálne je podľa analytika začať si sporiť na dôchodok čo najskôr.