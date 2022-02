Autodopravcovia štrajkujú v Bratislave, žiadajú aj zníženie cien pohonných látok

dnes 16:01 -

Dopravcovia tvrdia, že s nárastom cien pohonných látok čelia veľkým problémom. Marián Ürge z Asociácie Žltý anjel Asistance24, ktorá združuje odťahové služby, poukázal na to, že viaceré okolité krajiny znížili spotrebnú daň z palív. Upozornil, že slovenskí dopravcovia krachujú a v dôsledku zvyšujúcich sa nákladov podľa jeho slov nie sú konkurencieschopní voči dopravcom z okolitých štátov.

Medzi požiadavky autodopravcov patrí úprava cien pohonných látok po vzore Poľska a Maďarska, ďalšie zníženie cestnej dane, vratka spotrebnej dane z palív, ale aj zníženie platby mýta. Ürge priblížil, že minulý týždeň o problémoch autodopravcov rokovali s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) aj za účasti štátneho tajomníka rezortu financií.



"Väčšina ich požiadaviek sa týka rezortu financií. Odsudzujeme, aby si blokovaním premávky robili rukojemníkov zo slušných ľudí, ktorí sa potrebujú dostať do práce či za lekárom," reagoval pre TASR hovorca MDV Ivan Rudolf. Rezort dopravy hovorí o nátlakovom spôsobe, ktorý považuje za mimoriadne nešťastný.



Autodopravcovia v súčasnosti blokujú jeden jazdný pruh na Rožňavskej ulici v Bratislave. "Máme dohodu zatiaľ takú, že budeme blokovať jeden jazdný pruh, aby sme nejako neovplyvňovali dopravu, aby mohli jazdiť trolejbusy, hlavne záchranky, aby ľudia mohli chodiť do práce," ozrejmil Ürge. Na kamiónoch sú transparenty s nápismi, ako "Štrajk" či "Nechceme živoriť, ale žiť".

Blokáda by mala podľa Stanislava Skalu z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) trvať štyri až päť dní. Zástupcovia štrajkujúcich zdôraznili, že ak vláda v súvislosti s ich požiadavkami nič nespraví, dajú pokyn na zablokovanie hraničných priechodov.



Polícia na sociálnej sieti upozornila, že aktuálne je premávka na Rožňavskej ulici od križovatky s Tomášikovou ulicou v jednom jazdnom pruhu obmedzená v smere do centra Bratislavy. "Vodičov vyzývame, aby sa pri prejazde týmto úsekom riadili pokynmi polície a zvýšili svoju opatrnosť a trpezlivosť. Ak je to možné, vodičov vyzývame, aby na prejazd využili alternatívnu trasu," uviedla polícia.