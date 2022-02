Bytové domy s vlastnou kotolňou môžu nakúpiť plyn od SPP za výhodnejšiu cenu

Zdroj: TASR

dnes 15:16

"Týmto vieme zabezpečiť, že žiadne spoločenstvo vlastníkov nebude kupovať plyn drahšie ako tesne pod 80 eur za MWh," povedal Sulík. Táto cena bude platiť pri dvojročnej zmluve. Nižšiu cenu vo výške približne 69 eur za MWh budú mať bytové domy, ktoré uzatvoria s SPP trojročnú zmluvu na dodávku plynu, a o dvadsať eur za MWh viac budú platiť bytové domy, ktoré uprednostnia ročnú zmluvu.



Štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek spresnil, že záujemcovia o dodávku plynu, ktorí spĺňajú požiadavky, musia do piatka (18. 2.) vyplniť dotazník a odoslať na email domovekotolne@hhsr.sk na ministerstvo hospodárstva. Informácie k týmto požadovaným údajom MH zverejní na svojej internetovej stránke. Nové zmluvy s SPP by mali platiť od začiatku marca. Bytových domov s kotolňami, ktoré majú odber cez 100 MWh, a teda nespadajú medzi odberateľov s regulovanými cenami, je podľa Galeka asi 1100. Niektoré bytové domy však majú z minulosti uzatvorené výhodnejšie zmluvy, a preto túto ponuku nevyužijú.

Sulík zopakoval, že rezort pripravuje zmenu legislatívy, ktorá by rozšírila okruh regulovaných subjektov na dodávky energií. "Chceme pomerne veľkému počtu subjektov umožniť stať sa regulovaným subjektom. Bude to ich dobrovoľné rozhodnutie," povedal Sulík. Okrem iného by malo ísť práve o bytové domy s vlastnými kotolňami.