Napriek výzve IEA európske banky ďalej financujú zvyšovanie ťažby ropy a plynu

Európske banky poskytujú miliardy dolárov na zvyšovanie produkcie ropy a plynu, napriek tomu, že Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) odporučila, aby banky do otvárania ďalších ložísk ropy a plynu neinvestovali.

V priebehu minulého roka 25 najväčších európskych bánk poskytlo energetickým firmám, ktoré plánovali zvýšenie produkcie ropy a plynu, spoločne 55 miliárd USD (48,17 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na správu mimovládnej organizácie ShareAction.

Aj keď objem financií za minulý rok je výrazne nižší než za rok 2020 a 2019, v ktorých banky na tento účel poskytli úvery v hodnote 106 miliárd USD, respektíve 83 miliárd USD, je to viac než v rokoch 2018 a 2017. V roku 2018 poskytli banky firmám na zvýšenie ťažby ropy a plynu 49 miliárd USD a rok predtým 50 miliárd USD. IEA pritom v máji zverejnila správu, podľa ktorej by sa do nových ložísk ropy a plynu už nemalo investovať, ak svet chce do polovice storočia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Podľa najnovších informácií ShareAction banky poskytujú financie na zvyšovanie produkcie ropy a zemného plynu napriek tomu, že drvivá väčšina z nich prisľúbila, že bude dekarbonizovať svoje úverové portfólio. Medzi najväčších poskytovateľov úverov na zvyšovanie produkcie ropy a plynu patrili v minulom roku banky HSBC, Barclays a BNP Paribas.