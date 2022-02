Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 6. týždni 2022:

Brusel 8. februára - Európska únia (EÚ) a Spojené štáty spoločne pracujú na zaistení dostatočných dodávok plynu v Európe, aj na zabezpečení dodávok plynu pre Ukrajinu. Vyplýva to z deviateho zasadnutia Rady EÚ - USA pre energetiku, ktoré sa v pondelok konalo vo Washingtone.

Brusel 8. februára - Európska komisia (EK) v utorok navrhla komplexný súbor opatrení na zaistenie bezpečnosti dodávok, odolnosti a technologického líderstva EÚ v oblasti polovodičových technológií a aplikácií. Takzvaný Európsky zákon o čipoch má posilniť konkurencieschopnosť a odolnosť Európy a pomôže dosiahnuť stanovené ciele prechodu na digitálnu a zelenú ekonomiku.

Brusel 8. februára - EK v utorok pri svojej prvej tohoročnej syndikovanej emisii dlhopisov získala ďalších päť miliárd eur do fondov ozdravného plánu po koronakríze EÚ budúcej generácie (NGEU). Splatnosť 30-ročného dlhopisu je 6. júla 2051. Nové dlhopisy zvýšia celkové financovanie získané v rámci NGEU na 78,5 miliardy eur.

Tokio 9. februára - Japonsko ponúklo časť zo svojho importu skvapalneného zemného plynu (LNG) Európe, ktorá má obavy z prerušenia dodávok ruského plynu pre napätie v súvislosti s možnou inváziou ruských vojsk na Ukrajinu. Súkromné japonské firmy už skôr odklonili do Európy viaceré dodávky plynu. Ďalšie lode by mali zamieriť do Európy v marci, ale tieto dodávky budú závisieť od zabezpečenia domáceho dopytu v Japonsku.

Brusel 10. februára - Hospodársky rast eurozóny bude tento rok pomalší, než sa pôvodne očakávalo. Dôvodom sú nová vlna ochorenia COVID-19, vysoké ceny energií a pokračujúce problémy s dodávkami. Uviedla to Európska komisia (EK) v najnovšej prognóze, podľa ktorej sa hrubý domáci produkt (HDP) v 19 krajinách menovej únie zvýši tento rok o 4 % a v roku 2023 o 2,7 %. Ide o horší odhad ako vlani v novembri, keď Komisia predpovedala eurozóne rast HDP o 4,3 % v roku 2022. Prognózu na rok 2023 zlepšila z pôvodne očakávaných 2,4 %.

Washington 10. februára - Inflácia v USA sa na začiatku roka zrýchlila prudšie, než sa očakávalo, a dostala sa najvyššie od februára 1982. Ceny tovarov a služieb opäť výrazne vzrástli v situácii pokračujúceho nedostatku dodávok a problémov v rámci dodávateľského reťazca. Index spotrebiteľských cien v januári medziročne stúpol o 7,5 % po 7 % v decembri, uviedlo americké ministerstvo práce.

Wiesbaden 11. februára - Rast spotrebiteľských cien v Nemecku sa v januári spomalil tesne pod 5 %. Uviedol to v piatok nemecký štatistický úrad Destatis, ktorý zverejnil konečné údaje o inflácii. Spotrebiteľské ceny v Nemecku vzrástli v januári medziročne o 4,9 % po 5,3-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Ceny energií síce rast zrýchlili, na druhej strane sa spomalil rast cien potravín, informoval Destatis.