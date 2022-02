V nevyužitej budove školy chce obec vybudovať domov sociálnych služieb

dnes 15:46 -

V nevyužitej budove niekdajšej základnej školy s materskou školou by obec Tuhár v okrese Lučenec chcela vybudovať nový domov sociálnych služieb (DSS). V rámci tohto zámeru sa samospráva uchádza o dotáciu vo výške približne 650.000 eur. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.

"Základná škola s materskou školou v našej obci zanikla približne pred 20 rokmi, detí nebolo dosť. Odvtedy budova pustne," vysvetlil Čeman. Ako dodal, spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že obecnú budovu využijú na sociálnu pomoc seniorom.

V novom DSS by bolo možné celoročne ubytovať 12 klientov. V jednej časti budovy samospráva počíta aj so vznikom denného stacionára s jedálňou, ktorý by poskytoval služby ďalším 15 seniorom. Podľa starostu by takéto zariadenie v severnej časti Lučeneckého okresu nebolo prínosom len pre obyvateľov obce, ale malo by i regionálny charakter.

"Spracovali sme projektovú dokumentáciu, máme vydané právoplatné stavebné povolenie a podanú žiadosť o dotáciu na Integrovaný regionálny operačný program. Teraz čakáme na vyhodnotenie žiadosti," priblížil starosta. Ako dodal, obec počíta s komplexnou rekonštrukciou exteriéru i interiéru budovy, celkové náklady projektu predstavujú približne 650.000 eur.