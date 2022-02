Putin dal Európe dar, ukázal, že existujú alternatívy k ruskému plynu

dnes 14:16 -

Ruský prezident Vladimir Putin dal Európe dar, pretože plynová kríza ukázala, že existujú alternatívy k dodávkam plynu z Ruska, uviedol v stredu (9. 2.) český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) na konci minulého roka podľa Lipavského ukázali, že Rusko zrejme nemá v plyne takú veľkú páku na Európu, ako si myslelo. Nedostatok dodávok z Ruska tiež podporil snahy o zvýšenie LNG kapacít v európskych prístavoch.

Lipavský v rozhovore pre agentúru Reuters povedal, že presmerovanie dodávok LNG do Európy po tom, ako ceny plynu v Európe koncom minulého roka prudko vyskočili pre nízke dodávky z Ruska, dokázalo, že existujú alternatívy k ruskému plynu, a podporilo argumenty pre investície do LNG infraštruktúry.

"Rád hovorím, že Vladimir Putin dal Európe úžasný vianočný darček, pretože ukázal, že nie sme závislí od ruského plynu," uviedol Lipavský. "Netvrdím, že môžeme byť závislí výhradne od LNG, ale je to vynikajúci príklad, že Rusko si nemôže dovoliť používať plyn ako významnú ekonomickú páku, pretože ak si Európa vybuduje dostatočné mechanizmy, terminály, diverzifikuje svoju energetickú bezpečnosť," dodal.

Západ tvrdí, že Rusko zámerne obmedzilo dodávky plynu. Týmto spôsobom sa snaží vytvoriť tlak na Nemecko a Európsku úniu (EÚ), aby schválili spustenie plynovodu Severný prúd 2, ktorý je dokončený, ale ešte sa nedostal do prevádzky.

Rusko to popiera a plynárenský koncern Gazprom tvrdí, že plní všetky dlhodobé kontrakty. Šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol však v januári uviedol, že Rusko prispelo k tomu, že na európskom trhu je nedostatok plynu.

USA aj Nemecko varovali Moskvu, že na plynovod Nord Stream 2 budú uvalené sankcie a nedostane sa do prevádzky, ak Rusko zaútočí na Ukrajinu. Rusko pokrýva približne 40 % spotreby plynu v EÚ a nové sankcie USA proti Rusku môžu narušiť dodávky ruského plynu. To by ešte zhoršilo energetickú krízu v Európe spôsobenú nedostatkom plynu. Preto sa EÚ snaží zvýšiť dodávky z iných krajín.