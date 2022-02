Prvovýrobcovia mlieka oceňujú snahu MPRV podporiť produkciu mlieka

dnes 13:46 -

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM) oceňuje snahu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podporiť produkciu mlieka, a tak zabezpečiť udržanie jeho výroby aspoň na súčasnej úrovni.

"Naše tri zásadné požiadavky, ktoré sme oznámili ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO) v januári, sa začínajú postupne napĺňať. Vzhľadom na to, že sme hovorili o mimoriadnej pomoci, ale aj koncepčných riešeniach na niekoľko rokov dopredu, mohlo by to pomôcť zachovať stabilitu v dodávkach mlieka aj v nasledujúcom období," uviedol Alexander Pastorek, predseda SZPM.

Naliehavou požiadavkou je mimoriadne odškodnenie prvovýrobcov mlieka, ktoré súvisí s enormným nárastom cien rastlinných komodít a súčasne energií.

"Podľa medializovaných informácií minister Vlčan počas stretnutia (3. 2.) s novinármi oznámil, že štátna podpora na vykrytie trhových výkyvov v prvovýrobe mlieka dosiahne 10 miliónov eur. Na jednej strane sme radi, že si MPRV uvedomuje vážnosť situácie, do ktorej sa naše odvetvie dostalo. Na druhej strane vyjadrujeme obavy, či prezentovaná výška mimoriadnej pomoci postačí na udržanie aktuálnej výroby surového kravského mlieka na Slovensku," povedal Pastorek.

SZPM požadoval 35 miliónov eur, čo pri prepočte na liter vyrobeného mlieka znamená podporu vo výške 4 centov. "Bol to zodpovedne vypočítaný návrh a my sme z neho dostali 29 %. Moja spokojnosť je teda na tejto úrovni a pocitovo ešte menej. Chceli sme 4 centy na liter a dostali sme jeden," poznamenal Milan Halmeš, podpredseda SZPM.

Prvovýrobcovia mlieka zaplatia podľa SZPM prostredníctvom daní a odvodov štátu 87 miliónov eur ročne. Z podpôr získavajú 46 miliónov eur, z čoho je polovica prostriedkov z európskych zdrojov.

Ďalšou požiadavkou prvovýrobcov mlieka bolo nastavenie systému podpory v rámci nového programového obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) na roky 2023 až 2027 tak, aby dosiahla minimálne 500 eur na dojnicu a rok. SZPM aktívne spolupracoval pri príprave a pripomienkovaní Strategického plánu CAP na roky 2023 až 2027.

"Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 - 2027, ktorý 10. februára schválila vláda, sa nerodil ľahko. Treba povedať, že jeho posledný návrh nezabezpečoval vyhovujúce podmienky pre chov dojníc a výrobu mlieka v SR. Teší nás však, že MPRV a tvorcovia zobrali do úvahy naše odborné argumenty a došlo k zvýšeniu sadzby viazanej platby na 258 eur na dojnicu. Celkovo by tak podpora na viazané platby na dojnice spolu s podporou na ich dobré životné podmienky mala dosiahnuť 504 eur. S touto podporou sme spokojní. Je však potrebné zdôrazniť, že je to plánovaná podpora až od roku 2023. Dovtedy bude treba prijať množstvo systémových a mimoriadnych opatrení na stabilizáciu a udržanie tohto ťažko skúšaného sektora," doplnila Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.

Poslednou požiadavkou prvovýroby je zvýšenie normatívu na dotačný titul Zelená nafta tak, aby lepšie zohľadňoval reálnu spotrebu pri procesoch súvisiacich s prvovýrobou mlieka. SZPM požaduje zvýšenie normatívu na 196 litrov nafty, čo znamená nárast o 52 litrov. Vo finančnom vyjadrení to znamená zvýšenie podpory na dojnicu zo štátnych zdrojov o 18 eur ročne.

"Vítame ochotu MPRV aktualizovať normatívy spotreby motorových olejov. Veríme, že dôjde k zvýšeniu sadzieb štátnej pomoci prostredníctvom tzv. Zelenej nafty na kategórie zvierat súvisiacich s výrobou mlieka," povedala Štefániková.

SZPM dodal, že výroba mlieka je pre poľnohospodárske subjekty dlhodobo nerentabilná. Trvalé straty v sektore spôsobujú neustály pokles počtu dojníc aj počtu podnikov prvovýroby mlieka. V súčasnosti sa na Slovensku chová už len 115.000 dojníc a mlieko vyrába len 366 podnikov. Dodávky surového kravského mlieka dosiahli za minulý rok asi 824 miliónov kilogramov.