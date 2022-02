Počet osobných bankrotov sa v januári medziročne viac ako zdvojnásobil

dnes 9:46 -

Počet osobných bankrotov sa v januári tohto roka medziročne viac ako zdvojnásobil, keď súdy povolili spolu 734 konkurzov a oddlžení pomocou splátkových kalendárov. Pred rokom skrachovalo 297 Slovákov. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v decembri 2021 zbankrotovalo 884 dlžníkov, ich tak v januári bolo o 16,97 percenta menej. Vyplýva to z analýzy správcu slovenských úverových registrov, spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).

"Jednou z hlavných príčin nízkeho počtu osobných bankrotov v januári minulého roku mohli byť okrem legislatívnej zmeny aj obmedzenia pre núdzový stav, ktorý vláda vyhlásila v súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu. Preto v medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov v minulom mesiaci tak výrazne vzrástol. Keď si však uvedomíme, že v minulom roku každý mesiac priemerne zbankrotovalo 720 dlžníkov, počet občanov Slovenska, ktorí zbankrotovali v prvom mesiaci tohto roka, je len o 1,94 percenta vyšší," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

V minulom mesiaci bolo vyhlásených 729 konkurzov a päť dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov ich bolo 37 vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 697 na majetok nepodnikateľov. V januári súdy zároveň zrušili 829 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2022 bolo vyhlásených 58.796 osobných bankrotov obyvateľov SR.

V januári sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov stali štyridsiatnici s podielom 29,70 percenta. Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 25,34 percenta. Najviac osobných bankrotov, a to 156, bolo vyhlásených v Nitrianskom kraji, nasledoval Trnavský kraj so 128 bankrotmi. Najmenej konkurzov a oddlžení, a to 54, zaznamenali v Trenčianskom kraji, druhý najnižší počet 58 evidujú v Žilinskom kraji.