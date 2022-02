Európsky výbor pre systémové riziká varuje pred rizikami v sektore nehnuteľností

dnes 20:31 -

Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) adresuje Slovensku varovanie, ktoré sa týka rizík v sektore nehnuteľností. Informoval o tom Peter Majer, hovorca Národnej banky Slovenska (NBS).

Vo varovaní adresovanom Slovensku, ktoré ESRB zverejnil 11. februára, upozorňuje podľa Majera na riziká, ktoré sa môžu prejaviť na trhu nehnuteľností v strednodobom horizonte. Toto varovanie je výsledkom detailnej analýzy nerovnováh na trhu bývania v jednotlivých krajinách EHP.

"ESRB nás upozorňuje na vysoké tempo rastu cien nehnuteľností, na náznaky nadhodnotenia cien nehnuteľností, na rastúcu zadlženosť domácností a na rýchlo rastúce hypotéky," spresnil hovorca NBS.

ESRB podľa Majera zároveň vyzdvihuje dôležitú úlohu opatrení, ktoré NBS prijala v oblasti limitov pre poskytovanie úverov a kapitálových vankúšov. Považuje ich za primerané súčasnej situácii.

Ak sa však riziká budú ďalej kumulovať doterajším tempom, ESRB podľa Majera navrhuje zvážiť úpravu týchto opatrení. Tá by mala nadväzovať na konkrétne identifikované riziká. Týka sa to najmä zvyšovania dlhu pri už zadlžených domácnostiach a predlžovania splatnosti, ktoré často zasahuje aj do dôchodkového veku (tzv. strieborný dlh). Ak by sa riziká ešte zintenzívnili, ESRB navrhuje aj sprísnenie kapitálových nástrojov.

Spomínané závery ESRB sú podľa hovorcu NBS do veľkej miery v súlade so závermi NBS, ktoré boli prezentované v Správe o finančnej stabilite a Makroprudenciálnom komentári. "Vítame, že ESRB upriamuje svoj pohľad najmä na možné budúce riziká," podčiarkol.

Majer dodal, že NBS bude situáciu na trhu úverov a bývania naďalej detailne monitorovať. V prípade potreby je pripravená upraviť reguláciu a preventívne obmedziť ďalšiu kumuláciu rizík v budúcnosti.