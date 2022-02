Citi: Údaje o americkej inflácii sú pre Fed kopancom do brucha

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 17:07 -

Index spotrebiteľských cien v USA za január podľa ministerstva práce medziročne vzrástol na 7,5 %. Celkový aj hlavný CPI vzrástli o 0,6 % v porovnaní s odhadmi 0,4 % nárastu v prípade oboch ukazovateľov. „Tieto údaje o inflácii dnes prišli Jayovi Powellovi a jeho kolegom ako úder do žalúdka,” povedal Nathan Sheets, hlavný globálny ekonóm Citi Research pre CNBC. „Predpokladali, že v priebehu roka by sme mali vidieť ako inflácia začne klesať a bude klesať. A v januárových údajoch o tom nebolo ani náznaku,“ dodal.



Aj napriek výzvam, ktoré predstavuje vysoko nákazlivý omikron, zostáva inflácia stále vysoká a je potrebné urobiť ďalší pokrok, aby sa inflácia v tomto roku znížila na 3 %, uviedol Sheets.



„Myslím si, že budeme vidieť čoraz agresívnejší Federálny rezervný systém. A myslím si, že po dnešných údajoch o inflácii musí byť na stole 50 bázických bodov za marec,“ povedal. Ani vtedy to podľa neho nemusí stačiť. „Čo budeme musieť urobiť počas zvyšku roka, aby sme potlačili infláciu? Pretože sa nezdá, že by to samo od seba ustupovalo – aspoň tomu zatiaľ nič nenasvedčuje,“ povedal Sheets.



Po najnovších údajoch o inflácii analytici Goldman Sachs uviedli, že zvyšujú svoju prognózu Fedu tak, aby zahŕňala „sedem po sebe idúcich zvýšení sadzieb o 25 bázických bodov“ na každom zo zostávajúcich zasadnutí Federálneho výboru pre voľný trh v roku 2022. Investičná banka predtým predpovedala päť zvýšení na rok. „Vidíme argumenty pre zvýšenie sadzieb o 50 bp v marci. Kombinácia veľmi vysokej inflácie, prudkého rastu miezd a vysokých krátkodobých inflačných očakávaní znamená, že obavy z pádu do mzdovo-cenovej špirály si zaslúžia byť brané vážne,“ uviedli analytici investičnej banky.



Ešte predtým, ako boli zverejnené čísla o inflácii, Bank of America predpovedala, že Fed začne tento rok agresívnu kampaň na zvyšovanie sadzieb. Jej ekonómovia očakávajú v roku 2022 sedem zvýšení sadzieb o štvrť percentuálneho bodu, po ktorých budú nasledovať ďalšie štyri v budúcom roku.

Rýchle tempo rastu americkej ekonomiky v roku 2021 sa tento rok spomalí, keďže fiškálne a monetárne stimuly budú slabnúť. Dynamika pre americkú ekonomiku zostáva mierna a závisí od toho, ako sa prejaví omikronový faktor, povedal Sheets.